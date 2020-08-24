آبل تعتذر من ووردبريس بعد وتسمح بوصول التحديثات للمستخدمين

قامت شركة آبل في الأيام الماضية بإيقاف تحديثات تطبيق ووردبريس على متجر التطبيقات ومنع التطبيق كما فعلت مع لعبة فورتنايت وغيرها من التطبيقات، لكن المنع تسبب في جدل كبير خاصة وأن تطبيق منصة التدوين لا يعمل بنفس الآلية المتعبة من باقي التطبيقات والتي تقوم الشركة بأنها مخالفة لسياسة المتجر.

الجدل الكبير حول منع التطبيق ساهم في إعادته على متجر التطبيقات وتقديم آبل لاعتذار رسمي بسبب اللبس تسبب به الحذف.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها لن تجبر ووردبريس على إضافة خيار الدفع بالتطبيق عبر بوابة متجر التطبيقات كونها لن تحتاج لذلك.

وبالعادة، تجبر آبل جميع التطبيقات التي تقدم خدمات مدفوعة مثل تطبيق بث المحتوى أو تقديم الخدمات وأبرزها نتفليكس، سبوتيفاي، ديزني بلس والألعاب مثل فورتنايت على تفعيل خيار الدفع عبر المتجر وبالتالي الحصول على نسبة 30% من قيمة الرسوم والمشتريات، وهو ما ترفضه بعض الشركات كونها تراها نسبة مرتفعة، كما تقوم آبل بحظر أي تطبيق يأتي باشتراكات ويوفر خاصية الدفع عبر بوابة خارجية.

وقد ثارت مؤخرًا قصة حظر لعبة فورتنايت التي طالبت خلالها شركة Epic Games بتغيير سياسة متجر التطبيقات المحتكرة والمتغطرسة.

وبعدها، انضمت عديد الشركات للحملة التي تخوضها Epic Games لتقليل المبالغ التي تقتطعها آبل من قيمة الاشتراكات من الألعاب والتطبيقات.

لكن على عكس تلك التطبيقات، يأتي تطبيق ووردبريس مجانًا لكنه يقدم خدمات داخلية من الشركة بمقابل ودون مخالفة سياسة آبل.

المصدر:

The Verge