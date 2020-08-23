منصة Digital Diagnostics الطبية المبتكرة تستحوذ على 3Derm Systems وتضيف السعودية لقائمة أسواقها

أعلنت شركة Digital Diagnostics “ديجيتال دايجنوستيكس”، المنصة العالمية الرائدة في مجال حلول الرعاية الصحيّة المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المستقل،عن استحوذها على شركة 3Derm Systems الطبية “3 ديرم سيستمز” التي يقع مقرّها في بوسطن بولاية ماساتشوستس. لتصبح بذلك المالك الوحيد للأدوات البرمجية الخاصة بالرعاية الصحية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي المستقل، والتي تحمل ترخيص “دي نوفو” من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وهو ما أثمر عن إضافتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى قائمة الأسواق الناشئة التي ستعمل بها.

تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقل لجهاز الحاسوب الحاسوب – وليس الطبيب – اتخاذ القرارات الطبية المناسبة، ما يوفر للمرضى فرصة الحصول على تشخيص للحالات الخطيرة، فضلًا عن اختيارهم لزمان ومكان تلقّي الرعاية الصحية المناسبة بسرعة وسهولة. وتقول الشركة أن التجارب أثبتت تحسّن نتائج المرضى، ولا سيّما الذين يعانون من نقص الخدمات، بفضل حصولهم على تشخيص فوري من مزوّدي خدمات الرعاية الصحية.

وبينما نعيش حالة صحية صعبة بالعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، فإن هذه التقنيات السبيل المثالي لتشخيص حالات المرضى دون تأخر.

يأتي هذا الاستحواذ على 3Derm Systems ليعزز مكانة Digital Diagnostics كشركة رائدة في حلول الرعاية الصحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

كما أنه من شأن عملية الاستحواذ مساعدة الشركة على طرح نظم الذكاء الاصطناعي المستقل المتخصصة بتشخيص سرطان الجلد.

وهو ما سينقل الشركة إلى مجال طبّي متخصّص وجديد بالكامل. حيث تُجري الأداة الجديدة عمليات تشخيص مبكر لحالات خطرة طبيًا، ما يساهم في تقليص احتمالات تفاقم المرض، ويضمن تحسين نتائج المرضى.

تُعد تقنية IDx-DR أبرز منتجات الشركة وهي من أولى النظم المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المستقلّ الحاصلة على ترخيص “دي نوفو” من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ وتتولى وفقًا للشركة تشخيص أمراض مثل اعتلال الشبكية السكري، ووذمة البقعة الصفراء السكريّ. كما ستعزز قدراتها مع أول حلول الذكاء الاصطناعي المستقل من 3Derm Systems التي تمنحها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شهادة الجهاز النوعيّ للأمراض الجلديّة، لقدرته على تشخيص سرطان الجلد، سرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الخلايا القاعدية.

المملكة العربية السعودية الوجهة القادمة لشركة Digital Diagnostics

تضع المملكة العربية السعودية الكثير من الاهتمام تجاه منتجات التشخيص الرقمي المُبكر لداء السكري والمُضاعفات الطبية المُرتبطة به؛ حيث تُظهر التوقعات بحسب الشركة أن 18.3% من السكان البالغين في المملكة مُعرضون للإصابة بداء السكري من النوع الأول والمضاعفات الطبية ذات الصلة به. ويُعتبر اعتلال الشبكية السكري أحد أبرز مضاعفات داء السكري التي تُصيب العين، كما أنه من المتوقع أن يؤثر على 33.7% من مرضى السكري بالمملكة، وسط ترجيحات بأن تصل تكاليف علاج السكري في المملكة لنحو 870 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.

ويلعب الكشف المُبكر عن اعتلال الشبكية السكري والاعتلال العضلي السكري، باستخدام أدوات التشخيص المستقلة والقائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من Digital Diagnostics دورًا مهمًا في تشخيص وعلاج المرضى في المراحل الأولى للإصابة.

كما تساهم التقنية بتقليل تكاليف علاج داء السكري والمضاعفات الطبية ذات الصلة عند التشخيص المبكر للأمراض.

Digital Diagnostics من طبيب عيون إلى جميع العالم

تأسست Digital Diagnostics “ديجيتال دايجنوستيكس” عام 2010 على يد مايكل أبراموف، طبيب العيون وأخصائي الشبكية الممارس والمتدرب على الزمالة وعالم الأعصاب ومهندس الحاسوب الذي طوّر منهجية فريدة حائزة على براءة اختراع، وتعتمد على العلامات الحيوية لبناء خوارزميات لأداء مهام معقّدة. وتُدمج هذه الخوارزميات في نظم سهلة الاستخدام، بحيث يتمكن الحاسوب من اتخاذ قرارات طبية سريرية بشكل فوري.

وفي تعليقه حول هذا الشأن، قال الدكتور مايكل أبراموف، المؤسس والمدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Digital Diagnostics: “نواجه قدرًا كبيرًا من المعاناة التي لا داعي لها جراء الأمراض التي يمكن معالجتها. ويحدث ذلك بوتيرة أكبر بين السكان الذين تنقصهم إمكانية الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية، ولا سيّما للمتخصصين. ويستطيع أطباء العناية الصحية ومزوّدي الخدمات الآخرين على الخطوط الأمامية استخدام نظمنا المستقلّة لإجراء عمليات تشخيص فورية للحالات الخطيرة، وتسريع إحالة المرضى إلى المختصّين، مما يحسّن نتائج المرضى على المدى الطويل. وبفضل المكانة المتقدمة التي تتميز بها المنطقة من حيث الاعتماد على التقنيات الطبية العالمية، كلنا ثقة بقدرة هذه الحلول البرمجية الحديثة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي المستقلّ على احتلال المرتبة الأولى بالنسبة لمسؤولي الرعاية الصحية في مختلف أرجاء الدولة، ومنطقة الخليج على نطاق أوسع.”

وأكمل أبراموف: “تُظهر الإحصائيات بأن 20% تقريبًا من سكان المملكة العربية السعودية مُصابون بداء السكري، كما أن ثلث الأفراد ممن تتخطى أعمارهم 40 سنة يُعانون من اعتلال الشبكية السكري الذي يُعتبر أحد المضاعفات الطبية القابلة للاكتشاف بسرعة وكفاءة أكبر باستخدام تقنياتنا المدعمة بالذكاء الاصطناعي. ولا تقتصر فوائد الذكاء الاصطناعي على ذلك بالنسبة إلى مُقدمي خدمات الرعاية الصحية المُهتمين بالأدوات التكنولوجية المتُقدمة؛ إذ أن استحواذنا على شركة ثري ديرم سيُعزز قدرتنا على توفير أدوات مدعمة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الجلد، ما سيشكل طريقة جديدة تضمن توفير مستويات الرعاية اللازمة بكفاءة أكبر وبالاعتماد على أفضل الأدوات المبتكرة.”

صور عالية الدقة تساهم في تشخيص فوري وسريع

تعتمد تقنيتي IDx-DR المدعمة بالذكاء الاصطناعي من Digital Diagnostics و 3Derm Spot من 3Derm Systems على صور عالية الجودة للعينين والجلد، مرفقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء التشخيص بشكل فوري ودون الحاجة لكادر تشغيل متخصص.

وينتشر استخدام منتجات الشركة في عدد كبير من النظم الصحيّة المرموقة في العالم بينها الولايات المتحدة الأمريكية، بولندا، النمسا، وهولندا.

كما سبق وتعاونت الشركة مع جهات تنظيمية ومؤسسات رعاية صحية لتمكين الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي المستقل بقطاع الرعاية الصحية.

وبهذا الشأن، علق جون برتراند، الرئيس التنفيذي لشركة Digital Diagnostics، قائلًا:”نحن مسرورون لأن الجهات الحكومية بدأت تدرك مدى كفاءة نظم التشخيص المعززة بالذكاء الاصطناعي المستقل، وقدرتها على تحسين سبل توفير خدمات الرعاية الصحية. ومن خلال العمل مع الأطباء وغيرهم من مزوّدي خدمات الرعاية الصحية، سننجح في الوصول إلى عدد أكبر من المرضى وتشخيص الأمراض في وقت أسرع، وتلبية احتياجات الرعاية للمرضى المعرّضين للخطر. ويتيح ذلك للمتخصصين ممارسة مهامهم على الشكل الأمثل، والوقاية من الإصابة بالعمى، وعلاج سرطان الجلد.

يمكنكم التعرف على بعض إنجازات Digital Diagnostics المهمة بالتالي:

أبريل 2013: حازت على شهادة Class IIa CE

2018: تمكنت تقنية IDx-DR من الحصول على شهادة الجهاز النوعيّ للأمراض الجلدية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

2018: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخص لأول مرة معيار “دي نوفو” لواحد من النظم المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المستقل.

يونيو 2018: طرح الرمز المؤقت I CPT code 92250-TC، والمخصص للذكاء الاصطناعي لتشخيص اعتلال الشبكية السكريّ، ووذمة البقعة الصفراء السكريّ.

مايو 2019: الجمعية الطبية الأمريكية تنشئ الفئة I لتصنيف CPT برمز X9225، والمخصص للذكاء الاصطناعي المستقل سيبدأ تنفيذه بيناير 2021.

2019: حدّثت الجمعية الأمريكية للسكري معيار رعاية مرضى السكري ليشمل الذكاء الاصطناعي المستقلّ، والمخصص لاعتلال الشبكة السكريّ.

يناير 2020: حصل ثري ديرم سبوت على شهادة الجهاز النوعيّ للأمراض الجلديّة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

3 أغسطس 2020: مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية تعلن أن ميديكير ستغطي تكاليف CPT code 9225X.

أغسطس 2020: أعلنت الشركة استحواذها على 3Derm Systems لتمهد الطريق لتوفير 3Derm Spot بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

قائمة الأسواق التي تتوفر فيها تقنية IDx-DR:

هولندا : شهدت هولندا أول تطبيق لتقنية IDx-DR حول العالم بموجب الشهادة Class IIa CE.

: شهدت هولندا أول تطبيق لتقنية IDx-DR حول العالم بموجب الشهادة Class IIa CE. بولندا : اعتمدت مقاطعة فويفودشيب على تقنية IDx-DR لفحوصات العين لجميع مرضى السكريّ فيها.

: اعتمدت مقاطعة فويفودشيب على تقنية IDx-DR لفحوصات العين لجميع مرضى السكريّ فيها. النمسا : نشر IDx-DR بعدة عيادات سكريّ خارجية في فيينا. وتعمل الشركة إحدى الجامعات البارزة للحصول على تعويض وطني لقاء IDx-DR.

: نشر IDx-DR بعدة عيادات سكريّ خارجية في فيينا. وتعمل الشركة إحدى الجامعات البارزة للحصول على تعويض وطني لقاء IDx-DR. ألمانيا : استكملت الشركة مرحلة تجريبية، وتعمل مع شركات التأمين للتعريف بتقنية IDx-DR كخدمة رعاية صحيّة يمكن تغطية تكاليفها.

: استكملت الشركة مرحلة تجريبية، وتعمل مع شركات التأمين للتعريف بتقنية IDx-DR كخدمة رعاية صحيّة يمكن تغطية تكاليفها. قائمة الأسواق الناشئة والتي تضم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

بنغلاديش: تتعاون الشركة وأوربيس أنترناشيونال لتمكين الذكاء الاصطناعي من تحسين إنتاجية متخصصي العيون للحد من حالات العمى التي يمكن تجنبها.

يُشار أن إطلاق Digital Diagnostics لتقنياتها في المملكة العربية السعودية سيساهم أكثر في نقل التشخيص الطبي لمنحى جديد.