تيك توك تقرر رفع دعوة قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب تهديدات الحظر

بعد ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية لخطوات حاسمة ضد تطبيق تيك توك في استمرارها لمواجهة الشركات الصينية وإعلانها عن حظر التطبيق بأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب في الفترة القادمة في حال عدم بيع عملياتها لشركة أمريكية، ترغب الشركة الصينية بمقاضاة الحكومة الأمريكية بسبب تهديدات الحظر في الأسابيع الأخيرة.

متحدث باسم تيك توك أكد خطة الشركة لمقاضاة الحكومة الأمريكية بسبب قرار الرئيس الأمريكي المباشر، وربما ترفع القضية هذا الأسبوع.

وتعلل الشركة الصينية رغبتها في اتخاذ هذه الخطوة بنفاذ جميع المحاولات لحل المسألة، لكن الحكومة بالولايات المتحدة في المقابل تُصر على اجبار الشركة لبيع خدماتها لشركة أمريكية لضمان استمرار عملها في الولايات المتحدة.

يُشار أن هناك عدد من الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستحواذ على التطبيق بينها شركة مايكروسوفت، والشبكة الاجتماعية تويتر، ومؤخرًا ظهرت أوراكل في قائمة الراغبين بالاستحواذ.

المصدر:

CNBC