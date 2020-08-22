هاتف جوجل Pixel 5 يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة (تسريبات)

أعلت شركة جوجل في وقت سابق عن وصول نسخة هاتف 5 Pixel في وقت ما أخر العام الجاري مع توقع تدعيم الشركة له بتقنيات الجيل الخامس 5G، لكن دون تصريح رسمي من جوجل بهذا الخصوص.

وكما هي العادة تحظى هواتف بكسل بجملة واسعة من التسريبات كل عام تكشف عن كافة ميزاتها قبل المؤتمر الرسمي، وفي هذا السياق كشف حساب OnLeaks بالأمس عن نموذج لـ Pixel 5 وكذلك فيديو 360 درجة يظهر تصميم الهاتف من جهتيه الأمامية والخلفية.

ووفقاً للتسريبات سيحمل الهاتف كاميرا خلفية ثنائية بالإضافة لقارئ بصمة إصبع متموضع أسفلها مع كاميرا أمامية في شق على يسار الشاشة التي تغطي كاملة الواجهة على شاكلة Pixel 4a.

وكما تظهر الصورة لون الهاتف باللون الأسود القاتم كخيار للألوان التي قد يتوفر فيها وقت الإطلاق، كما جاءت نسخ الهاتف المتوسطة على نفس النهج.

وبالحديث عن الكاميرا الخلفية المزدوجة لم يتم الإشارة بعد إلى ماهيتها أو إذا ما ستتبع جوجل نفس الأسلوب من دقة ونوع العدسات التي استخدمتها في نسخة Pixel 4، أما بالنسبة للشاشة فحسب التقديرات ستكون بقياس 5.7 أو5.8 بوصة.

وبالحديث عن العتاد الداخلي فقد جاءت تسريبات سابقة بكون معالج الهاتف سيكون سنابدراجون 765G مما سينعكس فعلاً على تخفيض التكلفة وبالتالي سعر نهائي معقول للمستهلك على عكس كل من هواتف سامسونج وآبل.

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المصدر:

Engadget