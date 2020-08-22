تطبيق Energy Ring أصبح يدعم هواتف Pixel 4a ونوت 20 ألترا

Energy Ring أحد التطبيقات الأنيقة والقادم بفكرة وضع حلقة ملونة قابلة للتخصيص من الألف إلى الياء على ثقب الكاميرا الأمامية، وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح يدعم التطبيق مجموعة كاملة من الأجهزة غير أجهزة سامسونج جالاكسي، وتماشيًا مع ذلك، أضاف Energy Ring الآن دعمًا لاثنين من الهواتف الجديدة وهما Pixel 4a و نوت 20 ألترا.

بالإضافة إلى هذين الهاتفين، يدعم التطبيق الآن أيضًا كلٍ من هاتف Galaxy M31s و Realme 6i و Oppo Find X2 Neo ، بالإضافة إلى Redmi Note 9 و Note 9 Pro Max، وقد أشار القائمون عن التطبيق بأن هذا التحديث من جهة الخادم.

أخيرًا، سيكون لدى Pixel 4a وجالكسي نوت 20 ألترا وجميع الهواتف الأخرى في القائمة إمكانية الوصول إلى نفس مجموعة حلقات المؤشر القابلة للتخصيص، ومع ذلك، لن تكون جميع الميزات متاحة للمستخدمين المجانيين، حيث للحصول عليها لابد من شراء النسخة الكاملة من داخل التطبيق.

تحميل تطبيق Energy Ring.