آبل منعت تحديث تطبيق ووردبرس على متجرها لاقتطاع عائد مادي

في مشكلة ليست جديدة بين شركة آبل ومطوري التطبيقات لكن تم الحديث عنها في العلن؛ قامت مالكة App Store بمنع وصول التحديثات لتطبيق ووردبرس الذي يتيح لمالكي المواقع التحكم بها وإدارتها بواسطة أجهزتهم العاملة بالطبع بنظام iOS.

وفي هذا الصدد اتهم Matt Mullenweg المؤسس والمطور لمنصة ووردبرس شركة آبل بمنعهم من إيصال التحديثات اللازمة لتطبيقهم أو سد الثغرات فيه على متجر App Store لكون التطبيق لا يتضمن خطة مدفوعة بداخله تمكن شركة آبل، الأعلى قيمة سوقية في العالم،من اقتطاع نصيبها وهو 30% من نسبة المشتريات.

في خطوة لدفع المنصة مفتوحة المصدر إلى تبني خطط “شراء داخل التطبيق” تتيح للأولى الإستفادة واقتطاع حصتها كما هو الحال مع تطبيقات المطوريين الأخرى على متجرها.

وبتحري التطبيق فإنه يبدو منفصلاً عن خدمات الشركة الأخرى التي توفر فيها النطاقات والخدمات الأخرى المتعلقة بمواقع الويب، حيث يُمَكن ووردبرس iOS مستخدميه من الدخول بشكل مجاني للنطاقات والاستفادة من مساحة 3 جيجا بايت.

من جانبها أكدت شركة آبل هذا الأمر مشيرة إلى كون ساسية “الشراء داخل التطبيق” مطلوبة بغض النظر عن ماهية التطبيق عندما يتيح هذا التطبيق لمستخدميه الوصول لمحتوى أو اشتراكات أو ميزات قاموا بشرائها عبر منصات أخرى أو موقع الويب الخاصة بالمطور!

وفي حل للمشكلة قامت ووردبرس بإضافة خطط دفع لنطاقات ووردبرس داخل تطبيقها عقبها بحوالي 30 يوماً سمحت آبل بإيفاد التحديثات التلقائية؛ له حيث وصل أخر تحديث بالأمس.

المصدر:

The Verge