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منصة ARCore تدعم الآن 28 هاتف جديد

أحمد سعيد 21 أغسطس 2020
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منصة جوجل ARCore تدعم الآن 28 هاتف جديد

مر وقت ليس بالقصير منذ أن قامت شركة جوجل بتحديث قائمة الهواتف المتوافقة مع منصة الواقع المعزز ARCore ، واليوم تم إضافة قائمة طويلة من الهواتف الجديدة وتحديدًا 28 هاتف، من بينها هواتف بكسل Pixel 4a الجديدة من جوجل وغيرها، وأجدر بالإشارة أن معظم هذه الهواتف كان لديها بالفعل الدعم لـ ARCore، ولكن الجديد أنه تم توثيقها الآن بشكل رسمي، وإليكم القائمة كاملةً.

القائمة الكاملة للهواتف الجديدة التي أصبحت تدعم حزمة ARCore:

  1. Fujitsu F-51A
  2. Google Pixel 4a
  3. LG Q92
  4. LG style3
  5. LG Stylo 6
  6. LG VELVET 5G
  7. Motorola moto g⁸ power lite
  8. Motorola moto g pro
  9. Oppo A52
  10. Oppo A72
  11. Oppo A92
  12. Oppo A92s
  13. Oppo Reno3 A
  14. realme X50 Pro
  15. realme X50t 5G
  16. Samsung Galaxy A20
  17. Samsung Galaxy A20s
  18. Samsung Galaxy A30s
  19. Samsung Galaxy M31s
  20. Samsung Galaxy Z Flip 5G
  21. Sharp AQUOS R5G
  22. Vivo iQOO 3 4G
  23. Vivo X50
  24. Vivo X50 Pro
  25. Xiaomi Mi 9 Lite
  26. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
  27. Xiaomi Mi Note 10
  28. Xiaomi Redmi K30 Pro

أخيرًا، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ما هية منصة ARCore ، فهي عبارة عن مجموعة أدوات تم تطويرها بواسطة جوجل والتي تتيح بناء تطبيقات الواقع المعزز، على أن تعتمد اعتمادًا وثيقًا على كاميرا الهاتف لعرض المحتوى في العالم الحقيقي.

المصدر:

Google Developers

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