منصة ARCore تدعم الآن 28 هاتف جديد

مر وقت ليس بالقصير منذ أن قامت شركة جوجل بتحديث قائمة الهواتف المتوافقة مع منصة الواقع المعزز ARCore ، واليوم تم إضافة قائمة طويلة من الهواتف الجديدة وتحديدًا 28 هاتف، من بينها هواتف بكسل Pixel 4a الجديدة من جوجل وغيرها، وأجدر بالإشارة أن معظم هذه الهواتف كان لديها بالفعل الدعم لـ ARCore، ولكن الجديد أنه تم توثيقها الآن بشكل رسمي، وإليكم القائمة كاملةً.

القائمة الكاملة للهواتف الجديدة التي أصبحت تدعم حزمة ARCore:

Fujitsu F-51A Google Pixel 4a LG Q92 LG style3 LG Stylo 6 LG VELVET 5G Motorola moto g⁸ power lite Motorola moto g pro Oppo A52 Oppo A72 Oppo A92 Oppo A92s Oppo Reno3 A realme X50 Pro realme X50t 5G Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy A20s Samsung Galaxy A30s Samsung Galaxy M31s Samsung Galaxy Z Flip 5G Sharp AQUOS R5G Vivo iQOO 3 4G Vivo X50 Vivo X50 Pro Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Redmi K30 Pro

أخيرًا، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ما هية منصة ARCore ، فهي عبارة عن مجموعة أدوات تم تطويرها بواسطة جوجل والتي تتيح بناء تطبيقات الواقع المعزز، على أن تعتمد اعتمادًا وثيقًا على كاميرا الهاتف لعرض المحتوى في العالم الحقيقي.

المصدر:

Google Developers