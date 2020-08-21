قريبًا سيعرف من تشارك الصور والفيديو معه أنك تمتلك بكسل

IMG الصيغة الأكثر شيوعًا للصور، والتي عادةً يتم استخدامها في العديد من الهواتف الذكية وكاميرات DSLRs، بما في ذلك خط هواتف جوجل بكسل. والآن تتطلع شركة جوجل إلى تمييز الصور والفيديوهات التي تم التقاطها عبر كاميرا إحدى هواتفها بيكسل، حيث بدءًا من إصدار “جوجل كاميرا 7.5” والمتاح حاليًا فقط لإصدار أندرويد 11 التجريبي، ستبدأ أسماء الصور بصيغة PXL بدلاً من IMG التي تم اعتمادها لسنوات.

ولن يتوقف الأمر عن الصور الثابتة، حيث أيضًا الصور المتحركة والفيديوهات ستعتمد نفس الصيغة، وستظهر باسم “PXL_20200819_155830631.MP.jpg”، بالتالي، من المفترض أن يسهل ذلك تحديد أنواع مختلفة من الصور بمجرد النظر إلى اسم الملف، فضلًا على تسهيل عملية الفرز أو حتى إدارتة هذه الملفات كإعادة تسميتها.

أخيرًا، وكما ذكرنا، هذا الدعم متاح الآن في إصدار كاميرا جوجل 7.5 المتاح فقط لأندرويد 11، ولن يظهر لك حتى لو قمت بتحميل أحدث إصدار من التطبيق وكنت تعمل مع إصدار أندرويد 10 فأقدم، ولكن من المتوقع جدًا إتاحة هذا التغيير لجميع حملة هواتف بكسل وبغض النظر عن النظام عند إطلاق تحديث أندرويد الجديد في وقت لاحق من هذا العام.