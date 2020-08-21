فيس بوك توقف تصميمها القديم نهائياً في سبتمبر

تستعد فيس بوك لوضع حد تجاه تصميم الموقع القديم بشكل نهائي مع تحويل التصميم الجديد افتراضياً لجميع المستخدمين.

لو كنت ممن لم يصلهم تصميم فيس بوك الجديد بعد، فإن موعد لقاءك معه قد اقترب، حيث أن شركة فيس بوك سترسله للدفعة الأخيرة من المستخدمين في سبتمبر ليكون متوفراً لكافة مستخدميها حول العالم.

أما لو كنت ممن لديهم التصميم الجديد حالياً فإنك تلاحظ وجود خيار للعودة للتصميم القديم، لكن هذا الأمر سيكون مؤقتاً حتى سبتمبر موعد إيقاف التصميم الكلاسيكي نهائياً.

كانت الشركة قد كشفت لأول مرة عن تصميمها الجديد في مؤتمر المطورين في العام الماضي، وبدأت بإتاحته أولاً على الهواتف الذكية عبر تطبيقها الرسمي، ثم بدأت توفره على الويب تدريجياً والبداية كانت بطلب الانضمام ثم بعدها أصبح يتوفر من تلقاء نفسه.

التصميم الجديد يحمل تغييرات كبيرة أبرزها دعمه للوضع الليلي مع اللون الأسود، كما أنه يجلب مساحات فارغة متعددة ويغير شكل الشريط العلوي ويستخدم أيقونات من التطبيق ليعطي تركيز على بعض المزايا كالمجموعات وقسم مشاهدة الفيديو والألعاب.

لازال التصميم الجديد من الشركة يواجه بعض المشاكل في بعض الأجزاء خاصة بالواجهة في النسخة العربية، إلا أننا نأمل حتى سبتمبر أن تكون فيس بوك قد أصلحت كل شيء. أنه فصل جديد في تاريخ تصاميم موقع الشبكة الاجتماعية تستقبل به المليار الجديد من مستخدميها.

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