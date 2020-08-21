تطبيق ترجمة جوجل سيدعم حفظ النصوص قريبًا

إذا تحدثنا عن خدمة ترجمة جوجل، فلا غنى عنها وهي قادمة بفوائد جمّة لجميع الأشخاص، كما وتحاول الشركة تحسين خدمتها هذه وخاصةً عندما يتعلق الأمر بترجمة النصوص، بعيدًا عن ذلك، أعلنت جوجل اليوم بأن تطبيق الترجمة على الهواتف المحمولة سيدعم قريبًا إمكانية حفظ النصوص في الوقت الحالي بهدف استخدامه لاحقًا.

بدوره، هذا الإعلان جاء على حساب جوجل الرسمي من على تويتر، وقد وضّحت الشركة الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه هذه الميزة المنتظرة، بحيث سيتم وضع أيقونة نجمة جديد في الجزء العلوي، وعند الضغط عليه سيتم حفظ النص، كذلك سيكون هناك الواجهة الخاصة لتصفّح النصوص المحفوظة، فضلًا عن وظائف الفرز والبحث والقدرة على تسمية النصوص.

أخيرًا، تشبه هذه الميزة في تطبيق ترجمة جوجل ما هو موجود في تطبيق Live Transcribe الخاص بالشركة، والذي يتيح لك أيضًا حفظ النسخ النصية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، والبحث فيها، ونسخ النص منها، وحتى الآن هذه الميزة غير متاحة لأحد، ويبدو أن إطلاقها سيكون من جهة الخادم، لذا ستصل للجميع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر:

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