سوني تطرح فيديو تشويقي ليد التحكم DualSense وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد في PS5

في إعلان تشويقي جديد من سوني جاءت الشركة بقرابة الدقيقة عبر فيديو يركز على نظام الصوت ثلاثي الأبعاد في وحدة ألعابها القادمة بلايستيشن 5 “PS5” وكذلك التلميح إلى ميزات في يد التحكم المخصصة له DualSense بدعمها خصائص جديدة على لوحة اللمس والأزرار الأمامية.

ووفقاً للإعلان وعدت سوني بتجربة لعب فريدة تجعل اللاعبين على بلايستيشن 5 “PS5” يشعرون أكثر على حد تعبيرها، حيث من الواضح من أن تقنية الصوت ستجلب معها جواً من الإثارة يزيد من الاندماج والاستمتاع باللعب مع العتاد القوي الذي سبق وكشفت عنه الشركة.

أما بالنسبة ليد التحكم القادمة DualSense فسيكون لها دور مميز في إيصال شعور حقيقي فيال مقتطفات الفارقة أثناء اللعب، حيث أشار بعض مطوري الألعاب إلى قدرات جديدة ستتحلى بها أيدي التحكم بتوافق تام ومخصص على حسب فئة اللعبة.

ووفقاً لما تم الحديث عن فإن أولى تلك الميزات هي تقييد عمل الأزرار الأمامية في ألعاب الأكشن عند تعثر استخدام السلاح أو تعطله مؤقتاً أو بشكل دائم، بحيث يتم تأمين الزر المعني بإطلاق النار ريثما تحل المشكلة أو يجد اللاعب بديلاً، في عملية تزيد بالفعل من كمية الإثارة في الواقع الحقيقي بشعور فعلي يتسق مع الحدث في فضاء اللعب الافتراضي.

ومع هذه الإمكانيات يمكن التصور على الأقل ما يمكن لمطوري الألعاب فعله مع هذه القدرات في يد التحكم واستغلالها لإيصال الشعور الحقيقي في مقتطفات مفصلية في العديد من الألعاب مع تقنية الصوت ثلاثية الأبعاد وكذلك لوحة اللمس التي ستطالها التقنيات الحسية الجديدة.

وللمتشوقين لوحدة الألعاب ومحبيها لم تشير سوني بعد لموعد الإطلاق أو تاريخ بدء الحجز المسبق؛ في ظل الحديث عن رغبة الشركة في المحافظة على سعر معقول وكذلك احتمال وصول PS5 السوق قبل وحدة ألعاب مايكروسوفت Xbox Series X.

المصدر:

engadget