تيك توك حذفت أكثر من 380 ألف فيديو بسبب خطاب الكراهية

منذ يناير الماضي أصبحت منصة تيك توك تعتبر الفيديوهات التي تحوي خطاب كراهية أمراً مخالفاً ويجب حذفه. وفي أولى الإحصائيات المرتبطة بها فإنها حذفت عشرات الآلاف من الفيديوهات والتعليقات وحتى حظرت أكثر من ألف مستخدم تطبيقاً لذلك.

تقول الشركة أنها منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم حذفت أكثر من 380 ألف فيديو و 64 ألف تعليق في الولايات المتحدة لمخالفتها قواعد خطاب الكراهية. كما حظرت أكثر من 1300 مستخدم.

هذه المرة الأولى التي تنشر بها تيك توك هذا النوع من الإحصائيات، مع أنها لا تضمن أن المنصة أصبحت خالية من خطاب الكراهية ، لكنها خطوة نحو ذلك.

وتؤكد تيك توك أنها تقدم تدريب مكثف لموظفيها لحجب مثل هكذا فيديوهات تحرض على الكراهية وتمنع ظهورها في نتائج البحث.

وتواجه الشركة العديد من الانتقادات حول تعاملها مع المحتوى المخالف بطريقة غير عادلة. وكانت قد شكّلت مجلس استشاري بهذا الخصوص وتخطط لفتح مركز للشفافية الذي يتيح للخبراء من خارج الشركة الاطلاع بشكل مفصّل على سياساتها في التعامل مع المحتوى المخالف.

المصدر:

TikTok Newsroom