تحديث Lightroom الأخير على iOS يتسبب في فقدان صور بعض المستخدمين للأبد

اشتكى العديد من المصوريين والهواة من مستخدمي تطبيق Adobe Lightroom على نسخة iOS من ضياع صورهم والإعدادت المسبقة للتحرير بعد ترقيتهم للإصدار الأخير من التطبيق الأمر الذي سبب موجة من الذعر لديهم.

مما اضطرهم لمشاركة هذه الشكوى على منصات التواصل من توتير وReddit وكذلك منصة أدوبي نفسها، لتأتي الشركة بتصريح أكدت فيه المشكلة مصرحةً أن ما فقده المستخدمين بعد التحديث لا يمكن استرداده.

وكان أحد مستخدمي Adobe Lightroom الذين عانوا من المشكلة قد كتب على منصة Reddit بأنه تواصل مع خدمة العناية بالعملاء لشركة أدوبي لمدة تجاوزت 4 ساعات على مدار اليومين الماضيين؛ لكنهم في نهاية المطاف قد أبلغوه أن لا حل للمشكلة وما فقده من بيانات وصور لا يمكن استرداده.

وعلى منصة توتير كان قد اشتكى مستخدم أخر قائلاً بأنه فقد قرابة 800 صورة وأداوت وإعدادت مسبقة لتعديل الصور مدفوعة الثمن تساوي مئات الدولارات على حد قوله.

فيما اعتذر ممثل الشركة Rikk Flohr عن خلل Lightroom أمس الأربعاء دون الإشارة إلى النطاق الذي طالته المشكلة بالتحديد؛ غير أنه أوضح أنها أثرت فقط على البيانات والإعدادت المسبقة التي لم يتم مزامنها على سحابة أدوبي.

وعقب الخلل قامت الشركة بإيفاد تحديث جديد لمنع حدوث المشكلة للمستخدمين مرة أخرى أو اختبار مستخدمين جدد لها، دون قدرة هذا التحديث على حل المشكلة الأساسية التي سببها سابقه من ضياع الصور والإعدادت.

ويجدر بالذكر بأن هذه المرة ليست الأولى التي تسبب فيها تحديثات الشركة لبرمجياتها وتطبيقاتها فقدان المستخدمين لصورهم، لكن هذه المرة يمكن اعتبارها بمثابة تنبيه صريح للمستخدمين بضرورة حفظ نسخة احتياطية من ملفاتهم.

مواضيع ذات صلة:

تطبيق لايت روم “ Lightroom ” من أدوبي يأتي بخيارات تصدير متقدمة ودورس تفاعلية

المصدر:

The Verge