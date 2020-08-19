Q Chat أحد تطبيقات الدردشة المجهولة والجديدة على أندرويد

ليس هناك نقص في تطبيقات الدردشة، وكيف يكون ! وهناك واتساب وتيليجرام وماسنجر وغيرها العشرات من التطبيقات، ومع ذلك، هذا لا يمنع تجربة كل ما هو جديد، Q Chat أحدث تطبيقات الدردشة على متجر جوجل بلاي، ويأتي بميزة المحادثات المجهولة، سواء بالغرف الجماعية أو الغرف الفردية.

بعبارة أخرى، الدردشة مع الآخرين بشكل مجهول دون التعريف بنفسك وتقديم بيانات على رأسها حسابك الإلكتروني ورقم هاتفك الشخصي، على أن يتمكن أحدهم الدردشة مع الآخرين بمجرد الضغط على إسم أحد المستخدمين.

بدوره، يدعم التطبيق الحصول على إشعارات فورية إذا قام أحدهم بمراسلتك، وفي حال أردت عدم فقدان شيء في التطبيق، لابد من التسجيل بحسابك جوجل من أجل أخذ نسخة احتياطية لبياناتك، وينصح باستخدام حساب غير حساب الرئيسي.

أخيرًا، تطبيق Q Chat متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل على متجر جوجل، ولا يتضمّن أي مشتريات داخلية، على أن يدعم مجموعة محدودة من الإعلانات.

تحميل تطبيق Q Chat.