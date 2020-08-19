تويتر تكشف عن تقرير الشفافية للنصف الثاني من 2019

في دورتها النصف سنوية المعتادة كشفت شركة تويتر عن تقرير الشفافية الجديد بتفاصيل لطالما جاء أبرزها عدد الحسابات الموقوفة وفقاً للدول وعدد الطلبات الحكومية لمعلومات حول مالكي حسابات في المنصة.

ووفقاً لتقرير الشركة المعلن من مركز تويتر للشفافية والمتاح للجميع قد فاقت عدد طلبات المعلومات من الجهات الحكومية عن مالكي بعض الحسابات في الفترة الممتدة من يونيو إلى ديسمبر من العام الماضي 2019 قد فاقت 26.2 ألف طلب بزيادة بلغت 26%. عن العام السابق.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة من حيث أكثر الدول طلباً للمعلومات؛ التي تتوزع ما بين حالات طارئة وطلبات لتحديد والتأكد من الأشخاص المالكين للحسابات تلتها فرنسا ومن ثم اليابان.

بالنسبة لعمليات المتابعة على المنصة قامت تويتر خلال فترة الستة أشهر بفرض سياساتها على 2.4 مليون حساب ما بين إغلاق وتوقيف وحذف؛ كما كشفت معلومات حول 83.6 حساب مرتبطة بالصين وروسيا وتركيا وقامت بايقافها لانتهاكها سياسات المنصة.

وأشارت المنصة إلى أنها تلقت 27.5 ألف طلباً عالمياً طالبت بإزلة محتوى عن المنصة بنسبة إجماليى فاقت احصائيات العام الماضي ولكنها كانت أقل من الأعوام السابقة له.

من جانبها تعمل تويتر على توفير تقرير الشافية بلغة على غرار الإنجليزية، من ضمنها اللغة الغربية والتركية والإسبانية والفرنسية واليابانية والبرتغالية، حيث بدأت الشركة بالفعل بإختبار الترجمة الآلية على تطبيقها في البرازيل.

وترى المنصة في تنفيذ هذه الخطوة تسهيل لعملية فهم ووصول الجمهور العادي لمعلومات تقارير الشفافية التي من المفترض أن تكون متاحة للعامة بطريقة سهلة وفقاً للمدونة.

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