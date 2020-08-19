تطبيق سبليفت يوفر أكثر من 500 تجربة استكشافية في السعودية ويتيح الدفع عبر آبل باي

أعلنت منصة سبليفت المتخصصة بتوفير أفكار وتجارب استكشافية للهوايات في المملكة العربية السعودية عن إتاحة الدفع عبر خدمة آبل باي.

يأتي ذلك لتسهيل عملية الدفع على المستخدمين وتسريع وتيرة تسجيلهم من أجل حجز تجارب الهوايات التي يرغبون بخوض غمارها، وهذا بالتزامن مع انطلاقة حملة “تنفس روح السعودية” التي تشجع على السياحة الداخلية في المملكة بعد العودة الجزئية لممارسة الحياة الطبيعية التي توقف بسبب كورونا.

وتوفر سبليفت أكثر من 500 تجربة لمختلف الهوايات مثل الغوص، التصوير، الرماية، ركوب الدراجات، وغيرها من التجارب بمختلف أنحاء المملكة.

كما وفرت تجارب افتراضية حرفية للجمهور لمساعدتهم على تعلم أشياء جديدة والاستمتاع بها عن بُعد من المنزل بأي وقت ومكان.

يُشار أن منصة سبليفت كانت قد تأسست في عام 2016 بمدينة جدة بهدف نشر وتعزيز ثقافة ممارسة الهوايات في المملكة العربية السعودية في مجالات مثل الفنون، الحرف اليدوية، الموسيقى، الرياضة، وغيرها، وتوسعت بعد ذلك لتوفر خدماتها 16 مدينة سعودية، حيث تقدم محتوى لأكثر من 1,500 مقدم تجارب مسجل في أكثر من 500 موضوع مختلف للهوايات.

لمعرفة المزيد حول تجارب المنصة وإمكانية حجزها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط من هنا.