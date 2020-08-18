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13 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 18 أغسطس 2020
دقيقة واحدة
13 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد
13 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 13 تطبيق و 15 لعبة أندرويد).

13 تطبيق

 

  1. Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  2. Buggy Backup Pro : السعر الحقيقي 5.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  3. File Manager Pro 2020 — File Manager : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  4. Gallery – Photo Gallery, Video player 2020 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  5. Music player Pro 2020 – Audio player : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  6. Drums Engineer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  7. Annabelle UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  8. Flat Moon – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  9. Firi – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  10. Glasic – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  11. Reborn Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  12. Video Live Wallpaper – Video Wallpaper Maker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  13. Farim – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

15 لعبة

 

  1. Tap Town – Soul Event : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc. : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  3. Merge Monster VIP – Idle Puzzle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  4. Arrow Hit : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. Ghost Hunter – idle rpg (Premium) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  6. Hero’s 2nd Memory : Shooting RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. INFLUENCE pro – Puzzle Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  8. Sudden Warrior Plus (Tap RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  9. War 1944 VIP : World War II : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  10. Chuckie Egg 2017 HD : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  11. Pixel Blade Vip – Action rpg : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  12. Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  13. Sudoku Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  14. Color Link Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  15. Infinite The Block Premium : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
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