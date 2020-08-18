برامج
13 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 13 تطبيق و 15 لعبة أندرويد).
13 تطبيق
- Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Buggy Backup Pro : السعر الحقيقي 5.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- File Manager Pro 2020 — File Manager : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Gallery – Photo Gallery, Video player 2020 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Music player Pro 2020 – Audio player : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Drums Engineer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Annabelle UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Flat Moon – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Firi – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Glasic – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Reborn Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Video Live Wallpaper – Video Wallpaper Maker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Farim – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
15 لعبة
- Tap Town – Soul Event : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc. : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Merge Monster VIP – Idle Puzzle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Arrow Hit : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Ghost Hunter – idle rpg (Premium) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Hero’s 2nd Memory : Shooting RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- INFLUENCE pro – Puzzle Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Sudden Warrior Plus (Tap RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- War 1944 VIP : World War II : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Chuckie Egg 2017 HD : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pixel Blade Vip – Action rpg : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sudoku Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Color Link Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Infinite The Block Premium : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.