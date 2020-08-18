13 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 13 تطبيق و 15 لعبة أندرويد).

13 تطبيق