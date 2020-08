لوحة مفاتيح سويفتكي تدعم التحكم في المؤشر على أندرويد

عندما يتعلق الأمر بلوحات المفاتيح في أندرويد، فإن المستخدمين ينقسمون إلى فريقين، الأوّل يهتف للوحة Gboard من جوجل، والآخر يهتف تجاه لوحة مفاتيح سويفتكي “SwiftKey” من مايكروسوفت. ومع ذلك، فإن كلا اللوحتين لهما من المزايا الخاصة بهما، على كلٍ أحدث إصدار من سويفتكي أصبح يدعم أخيرًا التحكم في المؤشر وهذا حاصل على Gboard منذ القدم.

من جهته، هذا الإصدار ما هو إلّا بمثابة إصدار تجريبي، وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم إتاحته للجميع، وبخلاف لوحة مفاتيح Gboard، ستُتيح لك هذه الميزة في Swiftkey التمرير في أي مكان على لوحة المفاتيح لتحريك المؤشر داخل الحقل النصي، بالتالي، لن تحتاج إلى حبس نفسك في المنطقة المحيطة بمفتاح المسافة فقط.

OMFG FINALLY.

WHAT'S NEW

We've added cursor control to your @Microsoft @SwiftKey Keyboard. Try it out by tapping and holding the spacebar to move the cursor We hope you'll love it!https://t.co/nvOumAiWsy pic.twitter.com/0DXhwmldgP

— Artem Russakovskii (@ArtemR) August 17, 2020