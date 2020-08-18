سوني تعزز مجموعة عدسات الكاميرات كاملة الإطار بإطلاق طراز G Master في السعودية

أعلنت شركة سوني عن جلب إضافة جديدة لمجموعتها المتكاملة من العدسات كاملة الإطار في المنطقة من خلال إطلاق عدسة (FE 12-24mm F2.8 GM) من طراز (SEL1224GM) في المملكة العربية السعودية. وتتميز العدسات بكونها واسعة من حيث فتحة العدسة مع قابلية لتركيز الصورة بأبعاد واسعة كذلك.

تقول سوني أن هذه العدسات ذات التصميم المدمج والقابل للتعديل مثالية لتصوير المناظر الطبيعية، والسماء المرصعة بالنجوم والمعالم المعمارية، الأمر الذي يتوائم مع أسلوب مصوري النشاطات الرياضية والذين يرغبون بالاستفادة من الزاويا الواسعة للعدسات للصور الملتقطة.

وبهذا الإطلاق، مع عدسة (FE 12-24mm F2.8 GM) ستكون العدسات ذات البُعد البؤري (F2.8) ضمن مجموعة (G Master) شاملة لجميع الأبعاد بما فيها من 12 ملم وحتى 200 ملم. وتشير الشركة إلى أن العدسات ذات أبعاد 12 ملم تقدم أوسع زاوية عند تركيز الصورة مع بُعد بؤري (F2.8). ويتيح البُعد البؤري هذا للعدسة تقدير المسافة وتأسيس أبعاد ديناميكية للمناظر الملتقطة.

وبهذه المناسبة، قال مورات غابيسلي، رئيس قسم التصوير الرقمي لدى سوني الشرق الأوسط وإفريقيا: “يسرنا أن نقوم بطرح الطراز الجديد من عدسات (FE 12-24mm F2.8 GM)، ونحن على ثقة كاملة بأن المصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو في المملكة العربية السعودية من مستخدمي نظام سوني ألفا للتصوير، سيشيدون بقدرات هذه العدسات المتميزة. ومن المهم بالنسبة لنا أن نواصل تقديم معايير جديدة للقطاع من خلال تعزيز مجموعة منتجاتنا ضمن سلسلة (G Master) ذات فتح العدسة المتواصل والبُعد البؤري (F2.8) وصولًا إلى 12 ملم زاوية تصوير. وبفضل هذه الخصائص التقنية المتفوقة التي تتمتع بها العدسة ذات الأداء العالي، نحن نتطلع لكي نشهد نتائج الفرصة الإبداعية اللامحدودة التي ستوفرها العدسة لهواة التصوير.”

مزايا مختلفة من عدسة سوني الجديدة

تتميز عدسات (FE 12-24mm F2.8 GM) بتصميم مميز وتحمل كامل خصائص التركيز والتقريب. بإضافتها خصائص التركيز الدقيق (XA) بما في ذلك خاصية (XA) الأكبر من نوعها والتي تم وضعها لتتوافق مع أي عدسة من طراز (Alpha). بجانب خصائص (XA)، وخصائص التقريب من خلال العدسة غير الكروية التي تمنع من تشويش الصورة وتنقيطها وتداخل أبعادها.

وتتضمن العدسة 3 من عناصر الزجاج (ED) منخفض التشتت، بالإضافة لعنصرين من المكونات الزجاجية ذات الخصائص الفائقة لمنع التشتت، ما يسهم في منع تشويش ألوان الصور الملتقطة، ووضوح فائق للصورة مع المحافظة على حد أدنى من تشتيت الألوان.

كما أن خاصية التركيز المتبدلة بشكل تلقائي تقوم بتقسيم مجموعة تركيز العدسة إلى مجموعتي تركيز بما في ذلك مجموعتين للتحكم. وتبرز تأثيرات بوكيه الحصرية لسلسلة (G Master) من خلال خصائص الإنحراف الكروي للعدسة وذلك عبر آليات التصميم والتصنيع للعدسة مع منع ظهور تأثيرات دوائر الألوان على الصورة، بوجود 9 شفرات دائرية لإغلاق العدسة، والتي تقوم بتعزيز خاصية بوكيه الرائعة الخاصة بها.

وتعتمد عدسة (FE 12-24mm F2.8 GM) على 4 محركات عالية السرعة ذات دفع عالي (XD)، بالإضافة لاثنين لكل مجموعة من مجموعات تركيز العدسة. كما أن التركيز التلقائي يعتبر سريع ودقيق، حيث تعمل خوارزميات التحكم على تعزيز الاستجابة لنظام محرك (XD) الأفقي، وذك مع تحقيق موافَقَة مثالية بين مجموعتي التركيز.

وتتميز العدسة الجديدة بغطاء من طراز (Nano AR Coating II) لمنع الانعكاسات الداخلية، والتقليل من الخيالات والتشويش عند التقاط الصور بشكل نقي وواضح على الرغم من زاوية العدسة الواسعة، كما يقوم بالحفاظ على الوضوح والتباين في جميع ظروف التصوير، حتى عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.



صناع الأفلام

يضمن البُعد البؤري (F2.8) بقاء التعرض مستقرًا عند تقريب وتركيز الصورة وهذا يعني أن سرعة الإغلاق وحساسية (ISO) تبقى مستقرة عند تصوير الأفلام. وتقول سوني أن الفرص الإبداعية التي تتوفر من خلال تصوير الأفلام بزاوية تصوير ذات أبعاد 12 ملم مع تصوير لفتحة العدسة بفتح متواصل بأبعاد (F2.8) ذات الإطار الكامل لا حدود لها.

ورغم ذلك، فعند استخدام الكاميرات من طراز (APS-C) أو ذات زاوية التصوير الفائقة (35) للمشاهد، فإن الرؤية الواسعة لأبعاد التقريب تصبح بنحو 18 ملم، الأمر الذي يوفر درجات تقريبة مفيدة للغاية لصانعي الأفلام.

تحكم باحترافية أكبر

يبلغ وزن العدسة 847 غرامًا فقط، وتقدم (FE 12-24mm F2.8 GM) العديد من الخصائص لتعزيز التحكم الاحترافي الكامل عند التقاط الصور. وتشمل الخصائص زر مخصص للتركيز ووقف الصورة، بالإضافة إلى الانتقال لوضعية التركيز، وحلقة تحكم للتقريب وأخرى للتركيز تم إضافتها للتشغيل السهل عند التقاط الصور.

فيما تضمن (Linear Response MF) استجابة حلقة التحكم بشكل مباشر إلى التعديلات الأكثر ملاءمة عند التقريب بشكل يدوي.

كذلك، تُعد العدسة مقاومة للغبار والرطوبة، كما أن عناصرها الأساسية تتضمن طلاء بالفلور مضاد للمياه والزيوت وغيرها من الملوثات، الأمر الذي يسهل مسح أية بصمات أصابع من على سطحها. ويحوي حامل الفلتر الخلفي أيضًا خصائص تقنية تخفف من الإضاءة المؤذية للعينين (sheet-type ND)، خاصية تصحيح الألوان، وغيرها من الفلاتر لتعزيز قدرات العدسة.

توفر عدسة سوني في المملكة العربية السعودية

تتوفر عدسة (FE 12-24mm F2.8 GM) في المملكة العربية السعودية. كما يمكن التعرف على المزيد حولها من هنا.