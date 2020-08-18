تطبيق خرائط آبل يحصل على خدمات جديدة وصلت الإمارات

أعلنت شركة آبل قبل قليل عن تحديث تطبيق الخرائط وإطلاق خدمة التوجيهات المفصلة خطوة بخطوة للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة. ليتمكن المستخدمون الحاليون لأجهزة الشركة نظام كار بلاي من استخدام التطبيق للتنقل والعثور على الطريق إلى وجهاتهم في جميع أنحاء البلاد بسهولة.

وقد أصبح تطبيق خرائط آبل يوفر توجيهات مفصلة خطوة بخطوة مع دعم كامل للغة العربية ترشدك أثناء القيادة والمشي.

كذلك تم إضافة ميزة الخرائط الداخلية لمطار دبي الدولي ودبي فيستفال سيتي ودبي مول، والتي تُعد من أكبر وجهات التسوق في العالم، ما يتيح للمستخدمين في الإمارات والعالم طريقة لاستكشاف هذه الأماكن حتى قبل أن يصلوا إليها.

ماذا يقدم تطبيق خرائط آبل ؟

يساعد التطبيق الملايين من الأشخاص في أكثر من 200 بلد ومنطقة على التنقل واستكشاف العالم.

تم دمج تطبيق الخرائط في أشهر التطبيقات التي يستخدمها الجمهور بما في ذلك تطبيقات الصور والرسائل والتقويم والطقس وغيرها.

يشمل تطبيق الخرائط العديد من الميزات الذكية الجديدة، بما في ذلك:

ميزة المجموعات: تتيح للمستخدمين طريقة سهلة لتصميم ومشاركة قوائم المواقع المفضلة لديهم، الأماكن التي يودون زيارتها، أو أفضل أماكن التنزه. ميزة المفضلة: تتيح للعملاء التنقل السريع للأماكن التي يزورونها يوميًا بنقرة بسيطة للانطلاق بمجرد أن يكون الموقع بقائمة الأماكن المفضلة. ميزة مشاركة وقت الوصول المقدر: تتيح إرسال الوقت المقدر لوصولك بنقرة بسيطة. ويمكن للمتلقي متابعة الرحلة. ميزة حالة رحلات الطيران: تستخدم تقنيات “سيري” الذكية للبحث عن المعلومات المخزنة على تطبيق البريد أو التقويم أو Wallet وتبادر بإرسال معلومات عن مباني المطار ومواقع البوابات وأوقات المغادرة، وتخبرك أيضًا بأي تغيير يؤثر على رحلتك القادمة سواءً بالتأخير أو الإلغاء. ميزة الخرائط الداخلية للمطارات ومراكز التسوق: تتيح تحقيق أقصى استفادة من الرحلات ورحلات التسوق عبر الخرائط الكاملة للمكان.

الخصوصية

تقول آبل أن تطبيق الخرائط يستمر بالمحافظة على خصوصية المستخدمين كما هو الحال مع باقِ خدماتها، وهذا يعني: