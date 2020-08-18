تطبيق إدارة الممتلكات العقارية “Circle” يفوز بمسابقة أفضل شركه ناشئه في مصر

حصلت شركة Circle التي يقع مقرها في العاصمة المصرية القاهرة وتمتلك تطبيقًا يحمل نفس الاسم يوفر خدمات إدارة الممتلكات على جائزة أفضل “مساهم اقتصادي في مصر” في برنامج AfricaArena الافتراضي للشركات الناشئة الذي أقيم في القاهرة.

يتيح Circle إدارة العقارات والممتلكات للمدراء والتفاعل بشكل أفضل مع المستأجرين والتعامل مع طلباتهم وتقليل التكاليف التشغيلية.

ويوفر التطبيق للمستخدمين مجموعة واسعة من الخدمات في إدارة العقارات والمجمعات السكنية بما يشمل تصاريح الزوار، أوامر أعمال الصيانة، والمدفوعات، فضلًا عن حجوزات المرافق وما إلى ذلك.

وبهذا الشأن، علقت نانسي كمال، مؤسسة تطبيق Circle: “المسابقة كانت شديد التنافسية وجزءًا من سلسلة جولات AfricaArena لاختيار أفضل مبتكري التكنولوجيا في مصر، والذي تم تنظيمه بالشراكة مع Ideaspace بالقاهرة.”

وأضافت نانسي: “نحن فخورون للغاية ويشرفنا فوزنا في هذه الجولة الشرسة، ويعتبر هذا هو أول فوز لنا ونحن سعداء ليس فقط لتقديم استراتيجية وفكرة التطبيق أمام جمهور دولي ولكن قبل كل شيء لتمثيل مصر في هذا الحدث الكبير في كيب تاون. كما انه لم يكن تقديم نموذج أعمالنا وإقناع المحكمين الخبراء مهمة سهلة.”

شاركة في المسابقة 7 شركات تشمل Circle و Xpay و WideBot و Mazboot و Faggala.com و Mawarrid و Clickmare.com، وقد تمكنت Circle من التفوق عليها والحصول على لقب أفضل شركة ناشئة في جمهورية مصر العربية تمهيدًا لتمثيل مصر في القمة السنوية الرابعة لمسابقة AfricaArena التي ستعقد في كيب تاون، جنوب إفريقيا في مارس 2021.

خطوة أولى من Circle نحو القمة الأفريقية

يُشار أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت الدكتور نزار سامي مؤسس رواد النيل وعضو مجلس إدارة IAMOT و ACSR، هشام وهبي الرئيس التنفيذي ومدير شركة Cultiv، رافح صالح مستشار إداري سابق، وأحمد أسامة الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Bringy Digital Ventures.

وتعمل AfricaArena على تسريع نمو الشركات التقنية الناشئة عبر توفير منصة تمكنهم من مشاركة نماذج أعمالهم واكتساب علاقات قيمة والحصول على التمويل. وتمثل عملية الاختيار في مصر الخطوة الأولى للمسابقة السنوية والتي تعتبر تجمعًا فريدًا من الشركات الناشئة الرائدة في أفريقيا.