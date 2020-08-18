بعد مايكروسوفت .. أوراكل مهتمة بالاستحواذ على تيك توك

وكأن الزمن عاد بنا عشرة أعوام للخلف عندما كانت مايكروسوفت وأوراكل تسعيان للاستحواذ على الشركات الناشئة التقنية التي يتوقع لها نمواً باهراً. بعد أسابيع من إعلان مايكروسوفت اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك ، ها هي أوراكل تشاركها نفس الاهتمام.

بحسب فايننشال تايمز فإن أوراكل مهتمة بالحصول على عمليات تيك توك في عدة دول منها الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا.

وتعمل أوراكل مع عدة شركات استثمار مخاطر مثل General Atlantic و Sequoia Capital الذين لديهم حصة في ByteDance الشركة الأم لتطبيق تيك توك.

بكل الأحوال مازالت المحادثات في بداياتها ولم يبق الكثير من الوقت أمام أي شركة كانت لحسم أمرها وإتمام الاستحواذ، حيث أن ترامب أمهل التطبيق 45 يوم قبل منع التعامل معه.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة أوراكل لاري إيليسون كان قد أيّد في وقت سابق جهود ترامب الذي يسعى لحظر التيك توك في الولايات المتحدة ومنع التعامل معها تحت ذريعة حماية الأمن القومي.

ولا تملك الشركة أية خدمة تواصل اجتماعي أو في قطاع الفيديو أو تتواصل مباشرة مع المستخدمين بهذا المجال. لكن قد يكون اهتمام أوراكل هو البيانات التي ستوفرها تيك توك عن مستخدميها وتطويعها لتطوير منتجاتها المتخصصة في التسويق.

كما عانت من النمو في مبيعاتها للشركات بعد توسع خدمات AWS من أمازون و Azure من مايكروسوفت وسحابة جوجل.

المصدر:

Financial Times