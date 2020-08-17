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ScreenHive أحد تطبيقات الرفاهية الرقمية الجديدة على أندرويد
طبّقت كلٍ من جوجل وآبل سياسة تقليل إدمان تصفّح الهاتف من خلال أدوات الرفاهية الرقمية في نظامها أندرويد و iOS، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث كثّفت كلا الشركتين وتحديدًا جوجل اهتمامها بهذه الأدوات الافتراضية، ومع ذلك، هناك باقة من التطبيقات التابعة لجهات خارجية يمكن الاستعانة بها في هذا الشأن مثل ScreenHive.
يعتبر ScreenHive أحدث تطبيقات الرفاهية الرقمية والمتاحة حصرًا لمستخدمي أندرويد، ويُمكِن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق صحي جديد يوضّح على وجه التحديد مقدار الوقت الذي استخدمت فيه جهازك من خلال إظهار مؤقت لك على شاشتك باستمرار.
وبهذه الطريقة، سيتعين على الأشخاص إدراك طول الوقت الذي يستخدمون فيه هواتفهم على مدار اليوم، وإقناع البعض بشكل مثالي بتقليل استخدامه، كما ويتضمّن التطبيق خيار إيقافه لبرهة من الزمن، ولحسن الحظ، الأداة مرنة ولا تتداخل مع واجهة الهاتف، بحيث يمكن تحريكها بسهولة في أي مكان على واجهة الشاشة.
أخيرًا، تطبيق ScreenHive متاح للتحميل مجّانًا وبالكامل على متجر جوجل بلاي، ولتحميله انتقل عبر الرابط الموجود في الأسفل، على أن يدعم إصدار أندرويد 5.0 فأحدث.