Bazaart محرر صور شائع على iOS أصبح متاح الآن على أندرويد

كثيرة هي تطبيقات تحرير ومعالجة الصور، ولكن ما يهم المستخدم أولًا وأخيرًا هو تحميل الأفضل له، Bazaart صراحةً أحد هذه التطبيقات والذي له باع طويل على نظام iOS، الآن يَشُق طريقة نحو مستخدمي أندرويد، ويمكن تعريفه بأنه محرر صور ومصمم رسومات حاصل على العديد من الجوائز العالمية، ومهمته مساعدتك على إنشاء صور جميلة وتصميمات احترافية وفن كولاج مذهل، باختصار ستكتشف مع التطبيق الإبداع اللانهائي.

ومن أدواته الرئيسية، على سبيل المثال، أداة إزالة الخلفية من الصور بطريقة احترافية، وأداة الممحاة لقص الصور، فضلًا عن توفيره الآلاف من الخلفيات والملصقات التي يمكن الاستعانة بها ووضعها على صورك، ولا ننسى أداة إضافة النص وتحديد الصور وتدويرها والكثير الكثير ستجده مع هذا التطبيق القوي.

أخيرًا، وعلى الرغم من أن تطبيق Bazaart متاح الآن كوصول مبكر على متجر جوجل بلاي إلّا أنه جمع بالفعل وخلال فترة زمنية قصيرة أكثر من 100.000 عملية تثبيت، وهذا إذا دلّ يدُّل على قوة التطبيق، في الختام، أشير بأن Bazaart متاح للتحميل مجّانًا مع احتوائه على مشتريات داخلية اختيارية.

تحميل تطبيق Bazaart .