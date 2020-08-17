يعرض لك تطبيق LitePass جميع تطبيقات لايت التي يمكن تثبيتها

خلال السنوات القليلة الماضية، قدّمت العديد من الشركات ومطوري التطبيقات أمثال فيس بوك وجوجل وغيرها، تطبيقات خفيفة من تطبيقاتها الرئيسية والتي حملت بجانبها اسم “لايت” “Lite”، وطبعًا هذه النسخ تم تطويرها بالذات للمستخدمين الذي يقتنون هواتف بموارد منخفضة وللمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الشبكات والبيانات.

LitePass باختصار هو عبارة عن تطبيق جديد يجمع لك هذه التطبيقات في قائمة واحدة، لتقوم أنت وغيرك باختيار المناسب لك وتثبيته على جهازك الأندرويد، وهنا، أشار القائمون عن التطبيق بأن هذه القائمة يتم تحديثها باستمرار.

ولعل السبب وراء إنشاء هذا التطبيق، هو صعوبة تتبع هذه التطبيقات، كونها تظهر للمستخدمين حسب المنطقة، على الرغم من أنها متاحة للجميع، ليأتي هذا التطبيق ويُقدّم قائمة بجميع تطبيقات اللايت.

أخيرًا، تطبيق LitePass متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل، ولا يتضمن أي مشتريات أو أي إعلانات، ويكفي للعمل معه، أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق LitePass .