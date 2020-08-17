سامسونج تعتزم زيادة تصنيع هواتفها الذكية من الهند

تقترب شركة سامسونج من البدء بخطوة جديدة في تعاونها مع الحكومة الهندية حيث سترفع طاقتها الإنتاجية من الهواتف الذكية المصنعة في الهند لتكون مركز التصدير الجديد للعالم.

وهناك إتفاقية بين سامسونج والهند تتعهد بموجبها الشركة الكورية إنتاج ما تصل قيمته إلى 40 مليار دولار من الهواتف الذكية داخل الهند خلال السنوات الخمس المقبلة. وتحصل سامسونج بالمقابل على حوافز إنتاجية وإعفاءات خاصة بها.

الغالبية العظمى من الهواتف الذكية التي سيتم تصنيعها في الهند ستكون معدّة للتصدير، لاسيما كل الهواتف التي يزيد سعرها عن 200 دولار.

تأتي هذه الخطوة على حساب فيتنام التي تعتبر حالياً مركز تصنيعي هام للشركة ومنها تأتي ثاني أكبر صادرات للهواتف الذكية بعد الصين. بالتالي في المستقبل القريب ستحل الهند محل فيتنام.

يذكر أن سامسونج أغلقت العام الماضي آخر مصانعها الخاصة في الصين، وتزامن ذلك مع افتتاح أكبر مصنع لها في الهند، وهذا تغير استراتيجي في عمليات الشركة العالمية.

المصدر:

Economic Times