ديزر تطلق تطبيق مخصص لصانعي البودكاست يمنحهم معلومات شاملة عن محتواهم

أعلنت منصة ديزر المعروفة بتقديم خدمات المحتوى الصوتي من موسيقى وبودكاست، عن إطلاقها تطبيق “Analytics by Deezer” اليوم، لتتيح لصانعي البودكاست على المنصة إمكانية الإطلاع على معلومات كافية ووافية حول أداء المحتوى الذين قاموا بنشره.

يتيح التطبيق أدوات تساعد على معرفة نتائج المحتوى الخاص بهم أينما كانوا من رسومات بيانية واحصاءات لتسهيل دراسة الجمهور.

ويتوفر تطبيق الجديد في الوقت الحالي على نظامي تشغيل أندرويد و iOS مع خيارات لمعرفة بيانات البودكاست ونتائجه وأرقامه.

وبهذه المناسبة، تحدث السيد فريديرك أنتيلمي، رئيس المحتوى في ديزر، بالقول: “عشاق البودكاست حول العالم في تزايد مستمر، من هنا أدركنا أهمية مشاركة البيانات الهامة مع المبدعين والمنتجين للوصول إلى بيانات دقيقة حول أداء عروضهم. ومن خلال تطبيقنا الجديد سيكون بإمكانهم التعرف أكثر على جمهورهم للتواصل معهم وإطلاق حملات إعلانية أكثر فعالية. نحن في غاية السرور لإطلاق تطبيق ‘Analytics by Deezer’ لنكون أول منصة بث توفر رؤية شاملة عن البودكاست عبر الهاتف المحمول. ”

يُقسم تطبيق ديزر Analytics by Deezer بيانات البودكاست إلى:

التحليلات : للاطلاع على عدد مرات البث، المستمعين المميزين، المعجبين، بالإضافة إلى عدد مرات مشاركة البودكاست، إجمالي مدة الاستماع، ووقت ذروة الاستماع، فضلًا عن مشاهدة الحلقة الأفضل أداءً ومدة الاستماع لها.

: للاطلاع على عدد مرات البث، المستمعين المميزين، المعجبين، بالإضافة إلى عدد مرات مشاركة البودكاست، إجمالي مدة الاستماع، ووقت ذروة الاستماع، فضلًا عن مشاهدة الحلقة الأفضل أداءً ومدة الاستماع لها. الجمهور: للتعرف على عمر وجنس المعجبين، بجانب تفاصيل حول الأجهزة المستخدمة ونظام التشغيل من هواتف ذكية، حواسيب، أو الموقع الإلكتروني.

يمكن لصانعي المحتوى على ديزر إنشاء حسب عبر التطبيق لمعرفة البيانات المتعلقة بمحتواهم ومشاركتها كذلك بأي وقت مع جمهورهم.

تنزيل واستخدام التطبيق

تطبيق ديزر الجديد “Analytics by Deezer” متوفر باللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء العالم ومتاح للتنزيل بشكل مجاني.

يمكن تنزيل التطبيق على نظام iOS من هنا.

كذلك يمكن تنزيله لهواتف أندرويد من هنا.