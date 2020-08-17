تطبيق تباعد متوفر الآن على متجر هواوي AppGallery

أصبح تطبيق تباعد الذي يُعد من التطبيقات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا متاحًا للمستخدمين على متجر هواوي AppGallery.

يأتي تطبيق “تباعد” الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كإضافة لجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، حيث يعتبر وسيلة لإشعار المخالطين للمصابين بالفيروس، ويتيح للمستخدمين الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية عند اكتشاف أي إصابة مسجلة.

يُشار أن التطبيق تم تطويره بواسطة مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة ليكون تطبيقًا رسميًا في للمستخدمين في المملكة.

وكان التطبيق قد أتيح مسبقًا للمستخدمين على نظام أندرويد و iOS، لكنه الآن أصبح متاحًا على متجر هواوي AppGallery.

يمكن لمستخدمي هواتف هواوي تحميل التطبيق من هنا.