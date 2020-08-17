إنفيديا تحدد الخامس من أكتوبر موعداً لعقد مؤتمر GTC افتراضياً

أعلنت شركة إنفيديا أنها ستعقد مؤتمرها “تقنيات المعالجات الرسومية” GTC افتراضياً في أكتوبر المقبل في الفترة الممتدة من 5 – 9 أكتوبر.

حيث سيفتتح المؤتمر مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي Jensen Huang بإلقاء الكلمة الرئيسية في اليوم الأول من المؤتمر الذي سيغطي العديد من المناحي التقنية والتصنيعية للمعالجات الرسومية بالإضافة إلى مبادرات واختراعات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى أن إنفيديا ستقوم بإستضافة بث مباشرة محلي من العديد من الدول من أمريكا الشمالية وأوروبا بالإضافة إلى تايون والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بحيث سيحوي جدول المؤتمر 4 ساعات من البث المباشر من كل منطقة خلال أيامه.

من المتوقع أن يحمل Huang معه العديد من الأخبار خلال إلقاء كلمته ويزودنا بالمزيد من المعلومات حول معالجات الشركة الرسومية الجيل الثاني من GeForce التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال مؤتمر خاص للشركة في نوفمبر المقبل.

وفيما قد يكون المؤتمر مكاناً مناسباً أيضاً ليكشف المدير التنفيذي فيه عن كواليس صفقة الاستحواذ على ARM التي تحدثنا عنها من أسبوعين تقريباً نقلاً عن Bloomberg!

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المصدر:

Engadget