سوني تطرح السماعات اللاسلكية الرياضية WF-SP800N في المملكة العربية السعودية  

أعلنت شركة سوني عن طرحها السماعات اللاسلكية WF-SP800N الرياضية والمقاومة للتعرق في المملكة العربية السعودية. وتحتوي هذه السماعات على ميزة إلغاء الضجيج للحصول على صوت نقي في أي مكان، وبمعيار مقاومة الماء والغبار IP55.

وبهذه المناسبة، قال تاكاكيو فوجيتا، المدير التفيذي، سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:” تجمع هذه السماعات بين ميزة إلغاء الضجيج ومقاومتها للماء، مما يجعلها مثالية للرياضيين والذين يعيشون نمط حياة نشط في المملكة العربية السعودية على التركيز على هدفهم وزيادة حماسهم، سواء عند ممارسة الرياضة في المنزل أم على جهاز المشي.”

مزايا عديدة مع سماعات سوني اللاسلكية WF-SP800N

تتميز السماعة بمعيار IP55 مما يعني قدرتها على مقاومة العرق عند ممارسة الرياضة كونها مقاومة للماء، ويوفر القوس المرن وتصمميها المنحني ثلاثي الأبعاد الراحة والثبات في الأذن ما يجعلها مناسبة بامتياز للرياضيين. كما يمكن غسلها بعد استعمالها لفترة طويلة خلال التمارين الرياضية بدون أي مشاكل.

فيما يضمن الشاحن المدمج في علبة السماعات عملها لأطول فترة ممكنة وبإتاحة نحو 18 ساعة من الصوت عند تشغيل ميزة إلغاء الضجيج الخارجي و26 ساعة مع عدم تشغيل هذه الميزة وفقًا لما تقوله الشركة، ويمكن الاستفادة من ميزة الشحن السريع لاستخدامها لمدة 60 دقيقة.

وتحتوي السماعات على شريحة Bluetooth من سماعات WF-1000XM3 اللاسلكية والتي تسمح بالاتصال المستمر مع الأجهزة وتوفير درجة صوت عالية الجودة.

تضيف سماعات سوني WF-SP800N تقنية EXTRA BASS والتي توفر جودة عالية للصوت تسمح بالحصول على تجربة مميزة. ومن خلال تطبيق Headphones Connect companion يمكن ضبط الصوت للاستمتاع بتجربة مميزة في المنزل أو لتعزيز مستوى الإيقاع خلال ممارسة الأنشطة الرياضية.

كذلك، تتوافق السماعات مع تقنية 360 Reality Audio التي تزيد من الصوت المكاني إلى الحد الأقصى بحسب ذوق كل مستخدم وذلك من خلال تطبيق سوني للسماعات Headphones Connect.

مزايا أخرى

تأتي سماعات WF-SP800N بميزة التحكم التلقائي بالصوت، حيث تقوم بضبط الصوت وفقًا لأصوات المحيط الخارجي لتوفر تجربة استماع مميزة، فيما تتيح ميزة وضعية الصوت المحيط Ambient Sound Mode سهولة التحكم بالأصوات غير المرغوب بها، والتي يمكن ضبطها من خلال تطبيق سوني للسماعات من درجة 0 وحتى درجة 20.

وتضيف السماعات أيضًا تقنية التحكم الذكي لتسهل تشغيل، إيقاف، أو تخطي المحتوى الصوتي المُشغل أو تعديل مستوى الصوت. ومن خلال وضع الأصبع على السماعة اليمنى يمكن خفض الصوت، فيما يمكن رفع الصوت بوضع الأصبع على الجهة اليسرى. وهذه التقنية تسمح بالتحدث إلى الأشخاص من دون الحاجة إلى إزالة السماعة من الأذن.

كذلك هناك خاصية استشعار وجود السماعات في الأذنين والتي تعمل على إيقاف السماعات عن العمل عند رفعها من الأذن، وبذلك تتيح إيقاف تشغيل الملفات الصوتية ومتابعة المحتوى المشغل فور إعادتها للأذن.

توفر سماعات سوني اللاسلكية WF-SP800N دعم مساعد جوجل الصوتي ومساعد أمازون أليكسا لجعل التحكم بها أكثر سهولة من خلال الصوت ودون الحاجة للمسها.

السعر والتوفر

ستتوفر سماعات سوني الجديدة في المملكة العربية السعودية في 15 أغسطس بسعر 749 ريالًا سعوديًا.