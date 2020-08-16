جوجل سيبقى محرك البحث الافتراضي في فايرفوكس حتى 2023

جددت كل من موزيلا وجوجل اتفاقية الشراكة بينهما ليبقى محرك البحث جوجل افتراضياً في متصفح فايرفوكس وذلك لمدة جديدة تصل إلى عام 2023 على الأقل.

في حين أنه لم يكشف عن قيمة الصفقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن جوجل ستدفع ما بين 400-450 مليون دولار سنوياً.

وكانت الاتفاقية الحالية بين الشركتين لإبقاء محرك البحث افتراضياً على فايرفوكس ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري.

هذا التمديد متوقع لاسيما من قبل موزيلا التي تأثرت أعمالها بقوة بسبب فيروس كورونا ما دفعها لتسريح ربع العمالة لديها 250 موظف وفي بداية العام سرّحت 70 موظف، لذا هي بحاجة لأي تمويل إضافي يساعدها على الصمود.

أكد المدير التنفيذي للشركة Mitchell Baker أن موزيلا ستركز على تطوير منتجات جديدة يحبها ويستخدمها الناس.

الجدير بالذكر أن معظم دخل موزيلا يأتي من اتفاقية شراكتها مع جوجل لإبقاء محرك بحثها افتراضي في المتصفح.

المصدر:

ZDNet