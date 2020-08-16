تيكر تعلن عن تطوير منصة إلكترونية وتطلق خدمة “تيكر قو”

أعلنت شركة تيكر المتخصصة في مجال البرمجيات كخدمة والبرمجيات السحابية وتوفر نظام لإدارة طلبات المطاعم والمقاهي عبر الإنترنت، عن إطلاق “خدمة تيكر قو” الجديدة بهدف ربط المطاعم والمقاهي بالعديد من شركات التوصيل في المملكة العربية السعودية لزيادة كفاءة التوصيل لديها.

تقول الشركة أن خدمة “تيكر قو” تعمل على حل إحدى المشاكل اللوجستية المعقدة التي تواجه المطاعم والمتمثلة في توصيل الطلبات للعملاء، وذلك سواء كان المطاعم تمتلك أسطولها الخاص أم لا.

وتساعد الخدمة في حل مشاكل التوصيل بالشراكة مع العديد من شركات التوصيل في المملكة العربية السعودية مثل كريم، حيث يستطيع جميع عملاء تيكر الاستفادة من هذه الخدمة. وتعتبر الخدمة الجديدة الحل الأمثل للمطاعم التي لا تمتلك أسطول توصيل خاص بها أو حتى التي تمتلك أسطولها الخاص وتواجه صعوبة في تغطية جميع الطلبات بأوقات الذروة.

وبهذه المناسبة، يقول عبد الله السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة تيكر: “إن استراتيجيتنا في تيكر هي تطوير خدماتنا ومنتجاتنا بشكل مستمر بتقديم حلول تساعد عملائنا على إدارة مبيعاتهم عبر الإنترنت وتنميتها بشكل أسهل وأسرع، ونظرًا لأن العديد من المطاعم تقيد حجم طلباتها عبر الانترنت بسبب مشكلة توصيل الطلبات للعملاء في موقعهم وفي الوقت المحدد الأمر الذي يعتبر إحدى التحديات التي تعيق النمو، لذا قررنا الاستثمار في خدمتنا الجديدة تيكر قو والتي ستساعدنا على المواصلة في النمو وجذب قاعدة جديدة من المطاعم التي لم تتجه الى التوسع عبر الإنترنت، وكذلك لحل مشكلة التوصيل للمطاعم التي لا تمتلك خدمة التوصيل، حيث يستطيع عملاء تيكر الآن الاستفادة من الخدمة التي تتيح للمطاعم قبول أي عدد من الطلبات دون القلق بشأن توصيلها إلى العميل، حتى يمكنهم التحكم في الطلبات التي يتلقونها دون الحاجة إلى وسيط.”

من جانبه، قال أحمد الجبرين، مستثمر 500 Startups: “نفخر بدعم فريق تيكر، حيث نشهد بسعي الشركة الدائم وتفانيها في تطوير منصتها الإلكترونية وتقديم حلول مباشرة لمساعدة عملائها. ويعد إطلاق خدمة تيكر قو دليل على فهم التحديات التي تواجه عملائها وتنفيذ حلول تدعمهم وتناسبهم.”

تسعى تيكر لإحداث طفرة في رقمنة قطاع الطعام

توفر تيكر منصة مميزة لإدارة المطاعم والمقاهي ومحلات الأطعمة بمختلف أحجامها والتي ترغب في التوسع وتقديم خدماتها إلكترونيًا من خلال توفير خدمة الطلب عبر الإنترنت لتوسيع قاعدة عملائها. حيث تعمل على تطوير موقع ويب للمطاعم وبناء تطبيق خاص بها لطلب الطعام وغيرها من الأنظمة.

وتشير الشركة أن معدل وقت توصيل الطلب من خلال “تيكرقو” هو 21 دقيقة فقط، وهو ما يساعد المطاعم والمقاهي على سرعة الإنجاز في التوصيل.

ستتمكن المطاعم في المملكة العربية السعودية من الحصول على قنوات خاصة بها للطلبات بمجرد الاشتراك في نظام الشركة. كما ستتمكن من ربط منصة تيكر لإدارة طلبات المطاعم عبر الإنترنت بنقاط البيع الخاص بالمطاعم وبوابات الدفع الإلكترونية، وكذلك إضافة خدمات مُخصصة أخرى وفقًا لاحتياجات كل مطعم لمساعدتها على النمو إلكترونياً

وتقول الشركة حول ذلك: “تلعب المزايا والحلول التي نقدمها دورًا هامًا في تحسين الكفاءة وتنسيق العمليات اللوجستية الداخلية في المطبخ وإدارة الزيادة في حجم الطلبات.”