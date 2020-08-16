تطبيق Secure Clips الجديد يحافظ على خصوصية الحافظة والملاحظات

متابعةً منا لكل ما هو مهم وجديد في عالم التطبيقات، معنا اليوم أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي ويحمل اسم Secure Clips على أن تتمثّل مهمته الرئيسية في حفظ خصوصية الحافظة وملاحظاتك، بحيث لا يمكن لأي تطبيق على هاتفك من قراءة النص والوصول إليه، وهذا عكس حافظة أندرويد الافتراضية.

أما فيما يتعلق بإمكانية الاستخدام، فكل ما عليك فعله هو تحديد النص المراد نسخه، بعد ذلك ومن قائمة المشاركة “الثلاث نقاط” في أندرويد، اختر تطبيق SecureClips ولن تضطر بعد الآن للقلق بشأن التطبيقات التي يحتمل أن تتجسس على الحافظة الخاصة بك.

أخيرًا، هذا التطبيق وللأسف الشديد غير مجاني، فهو متاح للتحميل بسعر 1.99$ على متجر جوجل بلاي، ولا يتضمّن أي مشتريات أو إعلانات داخلية، ويكفي للعمل معه أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Secure Clips.