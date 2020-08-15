وحدة ألعاب سوني PS5 تعاني أثناء تشغيل محتوى ألعاب 4K (إشاعات)

تدوالت بعض التقارير الإخبارية اليوم بعض الشائعات حول وحدة ألعاب سوني القادمة PS5 والتي جاءت مواصفاتها جبارة على الوررق بعتاد يوفر تجربة غير اعتيادية للمستخدم، لكن ما يتدوال حالياً يضرب بأحد أهم قدرات الوحدة وهي تقنية عرض 4K.

فقد زعم الكاتب واليوتيوبر AestheticGamer على حسابه في تويتر أن عدداً من مطوري الألعاب قد أبلغوه بقصور ومعاناة وحدة PS5 أثناء تشغيل الألعاب التي تدعم العرض العالي الجودة 4K، حيث أضاف “ترقبوا مشاهدة الكثير من ألعاب 4K المزيفة”.

مشيراً إلى أن سلسلة وحدة ألعاب مايكروسوفت Xbox X لا تعاني من نفس المشكلة وفقاً لمصادره. كما كان معد تقارير صناعة الألعاب Jeff Grubb قد تحدث عن مزاعم تضرب بقدرات PS5 في مضمار ألعاب 4K موضحاً أن معمارية البناء الداخلة للجهاز قد تشكل عائقاً أمام مطوري الألعاب على المدى الطويل.

مفصلاً أن المشكلة ربما تنبع من استخدام سوني لتقنية AMD SmartShift التي تثير القلق عند البعض نظراً لعملية نقل الطاقة التي تتم عبرها بين وحدة المعالجة المركزية CPU والمعالج الرسومي GPU، حيث أن هذه العملية تعد جديدة على المطورين ولم تكن متواجدة من قبل.

على كل حال من المتوقع أن تصل وحدة الألعاب صاحبة الشعبية الكبيرة PS5 خلال الشهور القليلة القادمة _ فترة العطل! في عام امتلئ بتعطيل عرضي بسبب كورنا، حينها ستكون التجربة خير برهان ودحض للمزاعم كافة.

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المصدر

gamesradar