في ذكرى الإطلاق السابعة تيليجرام تحتفل بإضافة مكالمات الفيديو للجميع

احتلفت صاحبة تطبيق التواصل والمحادثات تيليجرام بذكرى انطلاقها السابعة عبر إضافة ميزة طال انتظارها للتطبيق وهي محادثات الفيديو في نسخته التجريبية لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل أندرويد وiOS بعد أن كانت متاحة بشكل محدود قبل أيام.

حيث أوضحت الشركة أن بدء محادثات الفيديو مع الأصدقاء على تطبيقها أصبح متاحاً؛ وذلك عن طريق الدخول لملف جهة الاتصال والضغط على أيقونة الفيديو كما يوضح الفيديو التالي، حيث يمكن التحكم في تشغيل الفيديو وإغلاقه في أي وقت أثناء المكالمة الصوتية دون أي تبعات:

وتدعم مكالمات الفيديو عبر التطبيق ميزة PIP _صورة داخل الصورة_ كما هو الحال مع محتوى الفيديو المعروض على المنصة؛ مما يتيح العمل على أكثر من جبهة وتعدد المهام في نفس الوقت من دردشة وتتبع القنوات والتحدث عبر الفيديو.

وعلى جانب الأمان قالت الشركة بأن مكالمات الفيديو محمية ضمن ميزة التشفير end-to-end كما يتيح الاتصال التأكد من مدى أمان العملية عبر مقارنة التأكيد بين الرموز التعبيرية الظاهرة لدى طرفي المحادثة؛ والتي في حال تطابقها تكون المكالمة آمنة 100%.

وفي نفس السياق ذكرت تيليجرام أنها تحتفل اليوم بوصول عدد مستخدميها إلى 400 مليون مستخدم حول العالم؛ حيث أصبح التطبيق بين قائمة العشر من التطبيقات الأكثر تحميلاً مؤكدةً أنها وصلت لما هي عليه الآن بسبب ثقة المستخدمين وإشاداتهم الإيجابية في التطبيق دون أن تقوم بأي إعلان من أجل هذا الغرض.

المصدر:

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