فيس بوك تبدأ بدمج محادثات ماسنجر مع انستجرام

على ما يبدو أن فيس بوك بدأت بخطوة إضافية لدمج وتكامل تطبيقاتها معاً، هذه المرة من خلال الدردشة. حيث ظهرت شاشة منبثقة أثناء فتح انستجرام تفيد بوصول تحديث يدمج ماسنجر معها من حيث الدردشة.

ضمّنت فيس بوك مجموعة من المزايا الجديدة في دردشة انستجرام مثل مظهر ملون للمحادثات والتفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية والسحب للرد – وكلها مزايا يوفرها ماسنجر – والأهم التحدث مع أصدقاءك على فيس بوك.

بمجرد تحديث انستجرام فإن الواجهة الجديدة له تلاحظ فيها تحول أيقونة الرسائل الخاصة لتصبح على شكل شعار ماسنجر.

هذه أول خطوة نحو تحقيق رؤية مارك زوكربيرغ الجديدة لتوحيد منصات التواصل معاً بحيث يمكن للمستخدم الدردشة مع أي مستخدم آخر على باقي تطبيقات فيس بوك، وذلك سيشمل واتساب وانستجرام وماسنجر.

كما يعد زوكربيرغ أن يكون تواصل المستخدمين مشفراً بين كافة التطبيقات. مازال هناك متسع من الوقت لإتمام هذا التكامل والذي سيشمل المزايا أيضاً، بحيث يمكن لمستخدم عبر أي تطبيق أن يتواصل بأية طريقة (نص – صوت – فيديو) مع مستخدم آخر بدون الحاجة للخروج من التطبيق.

يذكر أن الشركة استحوذت على انستجرام في عام 2012 بمبلغ مليار دولار وواتساب في عام 2014 بمبلغ 19 مليار دولار ومع وصولهم إلى أكثر من 2.1 مليار مستخدم نشط، تشكّل فيس بوك بذلك أكبر منافس لخدمة iMessages من آبل.

المصدر:

The Verge