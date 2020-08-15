بعد عامين من إطلاقها على iOS لعبة Civilization VI متاحة الآن على أندرويد

في التسعينات، كان الإصدار الأوّل لسلسة ألعاب Sid Meier’s Civilization على أجهزة الحاسوب، وعندما يتعلق الأمر بالهواتف المحمولة، فكانت اللعبة الأخيرة التي ظهرت على أندرويد هي Civilization Revolution 2 وذلك في عام 2014، والتي تُعد نسخة مبسطة من صيغة Civ المعتادة، الآن تم وصول الإصدار الكامل وهي لعبة Civilization VI في أندرويد.

حيث لأوّل مرة، تم إطلاق اللعبة في عام 2016 على أجهزة الحاسوب، بعد ذلك تم إصدارها على أجهزة Xbox One و PlayStation 4 و Nintendo Switch، وقبل عامين من الآن وصلت اللعبة لنظام iOS، والآن هي متاحة وأخيرًا على أندرويد.

على كلٍ، إذا لم تكن معتادًا على اللعبة، فإن Civilization VI لعبة إستراتيجية تعتمد على الأدوار حيث تبدأ إمبراطورية من مدينة واحدة، ومن ثم يجب عليك إدارة الوحدات وجمع الموارد واستقرار المزيد من المدن وحتى بناء البنية التحتية والانخراط مع الحضارات الأخرى سواء في التجارة أو الحرب، على أن تتمكن من الفوز باللعبة من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة، مثل غزو الحضارات الأخرى، أو بناء صاروخ على المريخ، أو الفوز لصالح إمبراطوريات أخرى.

أخيرًا، وكما هو الحال مع جميع إصدارات اللعبة، هناك مجموعة متنوعة من الحضارات والسيناريوهات الأخرى التي تحتاج للشراء مقابل 5$، ومن على أندرويد يمكنك لعب اللعبة مجانًا حتى تصل التحويلات إلى 60، ثم يتعين عليك دفع 20$ لمرة واحدة لفتح التجربة بأكملها، وطبعًا هناك الدعم للعب المتعدد وبغض النظر عن نظام التشغيل.

تحميل لعبة Civilization VI على أندرويد.