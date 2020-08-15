الآن معرض ون بلس يدعم تحرير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية

خلال الأيام القليلة الماضية، حصل تطبيق معرض ون بلس OnePlus Gallery على تحديث جديد وفيه تم كسر القدرة على تحرير مقاطع الفيديو بتأثير الحركة البطيئة، الآن وفي تحديث آخر وجديد تم إطلاقه على متجر جوجل بلاي، تم إرجاع الميزة، والأهم من ذلك، أصبح المعرض يدعم تحرير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، والذي كان من المستحيل القيام به.

ومن المعروف أن بعض هواتف ون بلس الحديثة تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية بدلًا من معدّل 30 إطارًا في الثانية، ومع ذلك، عند الرغبة في تحرير مقاطع الفيديو هذه “4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية” فستظهر لك نافذة تخبرك بأن الخيار غير مدعوم، أما الآن ومع الإصدار 3.12.28 من تطبيق المعرض، ستتمكن من قص الفيديو وتعديل اللون وإضافة التأثيرات الموسيقى بدلاً من الصوت الأصلي.

وكما أشرنًا، وفّر إصدار 3.12.28 أيضًا خيار تحرير الفيديو بالحركة البطيئة الذي تم تعطيله مع الإصدار 3.12.19 من التطبيق، كما ومن المفترض أن يدعم المعرض خيار الإرسال “للكروم كاست”، ولكن يبدو أن هذه الإضافة ستكون من جهة الخادم، بالتالي فهي تصل بشكل تدريجي للمستخدمين.

أخيرًا، وفّر التحديث إيضًا إصلاحات شاملة على رأسها إصلاحات متعلقة بمشاركة الصور وإصلاحات بإظهار جميع الصور وإصلاح اللون الأحمر الذي ظهر مؤخرًا لبعض حملة أجهزة ون بلس على صورهم.

تحميل تحديث معرض ون بلس OnePlus Gallery 3.12.28 .