آبل +TV ستوفر محتوى CBS All Access وShowtime بنصف السعر (تقرير)

ما تزال شركة آبل تبحث عن وسائل أكثر نجاعة لزيادة شعبية خدمة البث خاصتها آبل +TV ، حيث تعمل الشركة حالياً على خطة لتدعيمها بخدمات CBS All Access وكذلك حزم Showtime ضمن برنامج خصومات.

حيث أشار تقرير Bloomberg إلى أن اشتراك +TV سيتح الوصول لمحتوى بث CBS و شبكة Showtime بقنواتها المختلفة على تطبيق آبل TV مقابل 9.99 دولار أمريكي شهرياً.

وبالنظر لخطة آبل وتكلفة الاشتراك الشهري في CBS All Access وحدها التي تبلغ 9.99 دولار وقيمة اشتراك Showtime التي تبلغ 10.99 دولار، من الواضح أن المستفيد هو المستخدم بتوفير نفقات يصل للنصف تقريباً مع الأحذ بالحسبان أن رسوم آبل +TV الشهرية ثابتة على 4.99 دولار أمريكي.

ويأتي التقرير الجديد في ظل الحديث عن حزمة خدماتية جديدة من آبل ستكون حاضرة خلال الفترة القادمة وربما يتم إطلاقها خلال مؤتمر الآيفون القادم ” آيفون 12 “، حيث ستحمل الخدمة اسم Apple One وستكون عبارة عن حزمة خدماتية تجمع العديد من خدمات الشركة تحت مظلة واحدة وبسعر مخفض كما أشارت التقارير.

حيث ستوفر Apple One خدمات +TV وآبل ميوزك وخدمة الألعاب Arcade وخدمتها الإخبارية News+ وكذلك خدمة التخزين السحابي iCloud. الشركة تسعى على ما يبدو لزيادة إيراداتها من أهم مصادر دخلها في السنوات الأخيرة وهو قطاع الخدمات والتغلغل أكثر فيه لتفادي أي مشاكل قد يشكلها تراجع إيرادات مبيعات الأجهزة مستقلاً.

المصدر:

Engadget