متصفح Vivaldi يُحسّن من خصوصيته ويعدل على شريطه السفلي

في أبريل من هذا العام، أصبح متصفح Vivaldi خارج المرحلة التجريبية “بيتا”، ومع ذلك لم يكتفي القائمون عليه بما حققوه من نجاح، حيث بعد إدخال الوضع المظلم على المتصفّح وتشغيله إجباريًا على جميع مواقع الويب، حصل المتصفّح اليوم على تحديث آخر وجديد، ومعه أصبح الشريط السفلي أكثر اتساقًا، فضلًا عن تحسين خصوصيته وذلك من خلال منح المستخدمين تحكمًا محسّنًا في تعقب وحظر الإعلانات عبر الوصول إلى قوائم الحظر الإضافية.

فيما يخص الشريط السفلي، فسوف تجد الآن خيارات “علامة تبويب جديدة” و “النظرة العامة” بشكل دائم وعلى أي صفحة، أيضًا تم نقل المزيد من الخيارات من الشريط العلوي إلى الشريط السفلي في مبدل علامات التبويب، لذلك لن تحتاج إلى تمديد أصابعك بعد الآن للوصول إلى علامات التبويب الخاصة أو المتزامنة أو المغلقة.

وعلى صعيد تحسين الخصوصية، يمنح متصفح Vivaldi الآن المستخدمين مزيدًا من التحكم الدقيق في المحتوى والتتبع والإعلانات التي يمكنهم حظرها، وذلك من خلال تحديد قوائم حظر إضافية من اختيارك لتحسين خصوصيتك على الويب.

أخيرًا، يحمل هذا التحديث رقم إصدار Vivaldi 3.2 وهو متوفّر الآن على متجر جوجل بلاي، ولكن إذا كنت حريصًا بشكل خاص على الحصول على أحدث التغييرات ولا ترى التحديث حتى الآن، فيمكنك تنزيله عبر ملفه الـ APK من هنا.

المصدر:

Vivaldi.