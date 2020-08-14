تويتر تتيح ترجمة النبذة التعريفية للحسابات على أندرويد و iOS

منذ فترة طويلة، قامت تويتر بإتاحة خيار ترجمة التغريدات من اللغات المختلفة إلى لغة المستخدم الأساسية على حسابه الشخصي ليتسنى له فهم المحتوى المنشور بلغات أخرى بسهولة على المنصة، والآن تكمل مهمتها عبر إضافة ميزة تتيح ترجمة النبذة التعريفية أو الشخصية الموجودة في الحسابات مباشرة عبر المنصة على تطبيقي أندرويد و iOS.

تسعى تويتر من خلال ميزة الترجمة النبذة التعريفية إلى تسهيل وصول المستخدمين لحسابات تناسب اهتماماتهم تقدم محتوى بلغات مختلفة عنهم.

بإمكان أي مستخدم الوصول لأي حساب يتوقع أن يحظى بنفس الاهتمام، ومن ثم ترجمة النبذة التعريفية سريعًا للتأكد من ذلك.

وستسهل هذه الميزة على المستخدمين متابعة وقراءة التغريدات للحكم على المحتوى الذي يقدمه الحساب المستهدف، وذلك عبر ترجمة النبذة آليًا.

وتقول تويتر في تعليقها حول هذه الإضافة على الحساب الرسمي: “أصبح العثور على حسابات لمتابعتها على تويتر أكثر سهولة. يمكنكم الآن من ترجمة النبذة التعريفيّة على نظامي أندرويد و iOS للحسابات التي تستخدم لغة مختلفة عن اللغة المحددة في إعدادات التطبيق.”

تأتي هذه الخطوة من الشركة بعد يومين من إتاحة التحكم بالرد على التغريدات لجميع المستخدمين على الويب و أندرويد وiOS.

كذلك بالتزامن مع بدء اختبار وضع عدد مرات اقتباس التغريدة بشكل منفرد بجانب عدد مرات إعادة التغريد وعدد مرات الإعجاب.

يمكنكم مشاهدة فيديو توضيحي لميزة تويتر الجديدة من خلال التغريدة التالية:

أصبح العثور على حسابات لمتابعتها على تويتر أكثر سهولة. يمكنكم الآن من ترجمة النبذة التعريفيّة على نظامي IOS و Android للحسابات التي تستخدم لغة مختلفة عن اللغة المحددة في إعدادات التطبيق. شاهدوا الفيديو التوضيحي👇 https://t.co/QLBmcVdJYr — Twitter MENA (@TwitterMENA) August 13, 2020

المصدر:

Twitter