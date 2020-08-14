تطبيق Signal يدعم الآن إدارة طلبات الرسائل

عندما يتعلق الأمر مع تطبيق Signal فهو أكثر تطبيقات التراسل أمنيًا، حتى أن القائمين عليه لا يبخلون على المستخدمين بالمزيد من الأدوات، ومؤخرًا نادى المستخدمون بالمزيد من أدوات التحكم في من يمكنه بدء المحادثة وكيف، ليحصل التطبيق على هذا الدعم، حيث الآن عندما يحاول شخص ليس في جهات اتصالك إرسال رسالة، ستتمكن من رؤية المزيد من المعلومات قبل اتخاذ إجراء بشأن الرسالة، وهذه خطوة تنصب في موضوع الخصوصية.

ومع هذا الدع، لا يمكنك فقط معاينة محادثة قبل قبول الرسالة، ولكن يمكنك أيضًا حذف طلب الرسالة أو حظره إذا لم يكن الأمر متاحًا لك، وهنا تقول الشركة إن هذا التغيير ينطبق على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو أيضًا، بالتالي ما لم يكن المتصل موجودًا بالفعل في قائمة جهات اتصالك، فلن يبدأ هاتفك في الرنين حتى يتم قبول المكالمة، مما يجعل عملية تلقي مكالمة غير مرغوب فيها أقل إزعاجًا.

في نفس السياق، تلّقت المحادثات في Signal بعض اللمسات الإضافية، على سبيل المثال تم إضافة رمز جديد يتيح لك معرفة ما إذا كان شخص ما موجودًا بالفعل في جهات الاتصال الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك، تحل أسماء الملفات الشخصية محل أرقام الهواتف في المحادثات الجماعية.

يُذكر أخيرًا، أنه مؤخرًا أضاف التطبيق الدعم لردود الفعل بالرموز التعبيرية، وهذا كله يجعل من تطبيق Signal أكثر جاذبية مع الحفاظ على التزامها بالأمان والخصوصية، أما فيما يتعلق بالتحديث، فهو الآن متاح للجميع.

المصدر:

Signal.org.