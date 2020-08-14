إزالة لعبة فورت نايت من متجري جوجل بلاي و App Store

تعرضت لعبة فورت نايت لعملية حظر وإزالة مزدوجة من متجري تطبيقات آبل و جوجل بلاي وذلك بعد أن أتاحت اللعبة ميزة تسمح للاعبين الدفع لها مباشرة بدون المرور عبر متاجر التطبيقات.

تم إزالة اللعبة أولاً من متجر تطبيقات آبل، وسرعان ما تبعتها جوجل، وتستند الشركتين إلى أن ما فعلته فورت نايت يعدّ انتهاكاً لبنود الاستخدام الخاصة بها.

لجأت فورت نايت لهذا الأسلوب من أجل توفير نسبة 30% التي تقتطعها متاجر التطبيقات من أية مدفوعات تصل إليها وهو ما يؤثر على أرباحها وكذلك يضطرها لرفع أسعارها.

وكانت شركة Epic Games المطورة للعبة قد أطلقت متجر خاص باللعبة على منصة الحواسب الشخصية وتفرض نسبة 12% فقط، ووفرت لعبتها الشهيرة أولاً عبر موقعها مباشرة بحيث تذهب مدفوعات اللاعبين للشركة بالكامل، وبعدها توفرت على متجر جوجل بلاي.

لم تمرّ الأمور بسلام على Epic Games المطورة للعبة والتي أعلنت عن رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل تتهمها فيها بالاحتكار الكامل على سوق المدفوعات للتطبيقات في نظام iOS.

يذكر أن Epic Games تحقق 1.8 مليار دولار من لعبتها التي لديها 350 مليون مستخدم مسجل.

المصدر:

Epic Games