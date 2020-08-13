فيس بوك يعرض شاشة منبثقة أثناء مشاركة منشورات كوفيد-19

خطوة أخرى من شركة فيس بوك لتخفيف نشر المعلومات المضللة حول كورونا أو كوفيد-19 حيث أنها ستعرض نافذة منبثقة تحوي بعض التفاصيل قبل المضي قدماً ومشاركة أحد المنشورات.

تعرض النافذة المنثبقة تحذير أن المنشور يحوي معلومات تخص covid-19 مع الإشارة للحصول على المعلومات الصحيحة من مركز فيس بوك الخاص بذلك. كما تذكر بعض التفاصيل حول الموقع الذي يحوي الرابط مثل تاريخ تسجيله وتاريخ ظهور الرابط أول مرة.

تأمل الشركة من هذه الخطوة أن تثير شكوك ومخاوف المستخدمين الواعيين أثناء مشاركة منشورات تبدو أنها غير دقيقة كأن تصدر من مواقع غير رسمية أو ظهرت حديثاً وغايتها نشر الشائعات. ودائماً هناك خيار بالاستمرار أو التراجع.

نشرت فيس بوك بالأمس تقريرها حول معايير المجتمع والذي أفصحت فيه عن إزالة 7 مليون منشور يحوي معلومات مضللة حول كورونا لاسيما مقاطع فيديو متداولة تشجع على ممارسات غير صحية أو تدّعي علاجات غير رسمية.

كما وضعت الشركة تحذيراً على 98 مليون منشور بحيث لاتعرض محتوى المنشور مباشرة انما بعد ضغط المستخدم على زر فيه وذلك لأنها تشكك في محتواه.

المصدر:

Facebook