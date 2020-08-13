سوني تطلق كاميرا Alpha 7S III وتستعد لطرحها في السعودية نهاية أكتوبر

إطلاق كاميرا سوني Alpha 7S III المرتقبة وستصل المملكة العربية السعودية في أواخر شهر أكتوبر 2020.

أعلنت شركة سوني عن النسخة الجديدة من كاميرات الفئة Alpha 7S ذات الإطار الكامل وعديمة المرآة، كاميرا Alpha 7S III (طراز ILCE-7SM3 )، والتي ستتاح للشراء في المملكة العربية السعودية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل 2020 بسعر 16,499 ريال سعودي.

تتمتع كاميرا سوني بوجود مستشعر صور جديد بشكل كلي، بجانب إضاءة خلفية وإطار كامل بدقة 12.1 ميجا بكسل مع حساسية فائقة ومدى ديناميكي عريض يصل حتى أكثر من 15 توقفًا، كما تحوي مجموعة من إمكانيات تسجيل الفيديو الرائعة وفق تعبير الشركة والتي تتضمن بدورها دقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية وعمق لوني 10 بت 4:2:2، كذلك تضيف آلية جديدة لتخفيف الحرارة ومدخل مزدوج للتسجيل المتتابع لما يزيد عن ساعة بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية في تصوير الأفلام حتى نفاذ البطارية، وتتمتع الكاميرا الجديدة أيضًا بنظام تثبيت بؤري جديد بالكامل، وواجهة شاشة لمسية بالإضافة إلى شاشة LCD جانبية قابلة للطي.

وبهذا تكون الكاميرا الجديدة واحدة من الخيارات المثالية للباحثين عن كاميرات بأعلى دقة للصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو.

لمعرفة المزيد حول هذه الكاميرا الجديدة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة عبر هذا الرابط.

لمشاهدة فيديو كاميرا سوني Alpha 7S III: