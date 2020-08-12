مايكروسوفت تكشف عن موعد توفر وسعر الجهاز الدفتري Surface Duo

قبل عشرة أشهر كشفت شركة مايكروسوفت عن جهازها الفريد Surface Duo وهو أول جهاز يعمل بنظام أندرويد ويأتي بشاشتين من الشركة. واليوم لدينا المزيد من التفاصيل حوله مع إمكانية بدء طلب الجهاز.

أعادت مايكروسوفت إطلاق جهازها رسمياً مع كشف كل شيء عنه، وهو متوفر للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1399 دولار وسيتم شحنه للمستخدمين بدءاً من 10 سبتمبر.

بهذا السعر فإن مايكروسوفت وضعت جهازها بمركز أرخص من Fold القابل للطي من سامسونج بإصداره الأول بفارق 600 دولار، لكنه أغلى من الجيل الأخير Z Flip بنحو 100 دولار.

من حيث المواصفات الفنية فإن Surface Duo يملك شاشتين كل منهما من قياس 5.6 بوصة وعند فتحهما بالكامل تصبح الشاشة بقياس 8.1 بوصة. الشاشتين من نوع OLED وبدقة 1800*1350 مع نسبة أبعاد 4:3، وعند الفتح تصبح دقة الشاشة الكاملة 2700*1800 بكسل مع نسبة أبعاد 3:2، واستخدمت الشركة طبقة الحماية غوريلا غلاس.

عند استخدام الجهاز بالوضع المطوي فإن سماكته 4.8 ملمتر مايجعله نحيفاً بشكل واضح، تقول مايكروسوفت أنه أنحف جهاز محمول في السوق. ويصبح أنحف أكثر عند فتحه.

من حيث الكاميرات هناك 11 ميغابكسل بفتحة f/2.0 مع تقريب 7 مستويات وتتيح تسجيل الفيديو بدقة 4K مع استقرار الكتروني.

يعمل الجهاز بمعالج سناب دراغون 855 مع ذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت وتدعم اتصالات الجيل الرابع فقط.

بالرغم من أن للجهاز شاشتين إلا أن بطاريته ليست كبيرة، مازالت عند 3577 ميلي أمبير وهي أصغر من بطارية نوت 20 ألترا، وتعد مايكروسوفت أنها تكفي لأداء عمل يوم كامل.

تعمل التطبيقات على شاشة واحدة بشكل افتراضي، لكن تتيح الشركة للمطورين إمكانية توسيع التطبيقات لتعمل على الشاشتين معاً كشاشة واحدة، حتى أن تطبيقات أوفيس وون درايف تدعم ذلك.

المصدر:

Microsoft Techcommunity