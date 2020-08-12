لوسيد آير تعد بقطع مسافة 832 كيلو متر على شحنة واحدة

أعلنت شركة لوسيد موتورز ، المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، عن إظهار سيارة السيدان الكهربائية القادمة “لوسيد آير – Lucid Air” قدرة على قطع مسافة 832 كيلو متر على شحنة واحدة.

جاءت عملية التحقق عن طريق شركة إف إي في نورث أمريكا في مدينة أوبورن هيلز في ولاية ميتشيغان الأمريكية، حيث تتم وفق إجراءات اختبار متعددة الدورات التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأمريكية وفق المعيار (SAE J1634 Oct 2012 Standard)، مع عامل الضبط القياسي.

وأكدت النتائج التي ظهرت في العملية أن لوسيد آير هي السيارة الكهربائية التي تمتلك القدرة على قطع أطول مسافة حتى الآن.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد: “نحن مسرورون بالتحقق المستقل الذي أجرته إف إي في بشأن قدرة سيارتنا لوسيد آير على قطع مسافة 517 ميل (832 كيلومتر) وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية. ويشكل هذا الإنجاز علامة فارقة في تاريخ تطوّر السيارات الكهربائية، والذي نجحت لوسيد في تحقيقه بالكامل عبر تقنياتها الخاصة. وبفضل منظومتها الكهربائية بجهد 900 فولت، ومجموعة بطارياتها التي أثبتت كفاءتها في السباقات، وتجهيزاتها الكهربائية ومولّداتها المصغّرة، وبرمجياتها ونظمها المتكاملة لنقل الحركة، وخواصها من حيث الديناميكا الهوائية، والشاسيه ونظمها الحرارية، أعتقد بأن الكفاءة العامة للنظام قد وصلت الآن إلى مرحلة تُرسي معياراً جديداً وتحقق بمجملها مجموعة ابتكارات هي الأولى من نوعها.”

أعلى نتائج ممكنة

تعتبر شركة “إف إي في” واحدة من الشركات المستقلة والرائدة بتوفير خدمات هندسية دولية لتطوير السيارات وآليات توليد ونقل الحركة للأجهزة والبرامج، مع عروض خدمات تشمل منح شهادات المسافة التي يمكن للسيارات قطعها وفق معايير وكالة حماية البيئة البيئة، وقد تمكنت لوسيد آير من الحصول على أعلى النتائج معها في مرحلة الاختبار.

ويقول دين تومازيك، رئيس قسم التكنولوجيا لدى إف إي في نورث أميريكا، حول ذلك: “اختبرت شركتنا العديد من السيارات وفق مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الصناعية والاستهلاكية، مع تركيز خاص على تطوير واختبار السيارات الكهربائية. ونحن معجبون جدًا بوتيرة التقدم في هذا المجال على النحو الذي بيّنته نتائج اختباراتنا على لوسيد آير، وفخورون بالدور الهام الذي نلعبه في رحلة تطوير حلول النقل الكهربائية.”

تقنيات لوسيد آير تضيف المزيد من الإمكانيات

تمكنت السيارة الجديدة من تحقيق توقعات المسافة المحسوبة الموضوعة من الشركة المنتجة، وذلك بفضل تقنية حائزة على براءة اختراع مع هندسة دقيقة لمختلف جوانب السيارة من حيث الأداء والكفاءة. حيث وضعت لوسيد تصاميم مصغرة ومتكاملة للمولّدات ونظم نقل الحركة ومحوّل الطاقة في سيارتها، وأرفقتها بهيكلية ذات جهد فائق الارتفاع يتجاوز 900 فولت لتحقيق مستويات غير مسبوقة من حيث الكفاءة والحجم الصغير.

وقد اعتمدت لوسيد موتورز على 10 سنوات من الخبرة لإنتاج بطاريات تناسب سيارتها الجديدة، واختبارات عملية قطعت خلالها أكثر من 20 مليون ميل تقريبًا. وتقول الشركة أن قسم التكنولوجيا المعروف باسم أتييفا لعب دورًا جوهريًا لتوفير مجموعة بطاريات متميزة لسلسلة سباقات الفورمولا منذ عام 2018، وسيواصل ذلك حتى عام 2022. وأشارت إلى أن النتيجة في نظام بطارية خاص بسيارة لوسيد آير يوفر مستويات غير مسبوقة بالأداء وكثافة الطاقة ضمن هيكل يحيط بمقصورة الركاب.

وتعقيبًا على ذلك، يقول رولينسون: “تعتبر المسافة المقطوعة ومستوى الكفاءة من عناصر الإثبات الهامة في قياس مدى البراعة التقنية للسيارات الكهربائية. كشفنا قبل بضع سنوات عن نماذج أولية من لوسيد أير، وأطلقنا وعداً بقطع مسافة تتخطى 400 ميل؛ بما يعكس قدرات تقنياتنا في ذلك الوقت. ونجحنا خلال الفترة الفاصلة في تحقيق سلسلة من الإنجازات التقنية التي بلغت درجات غير مسبوقة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة. نحن مسرورون بقطع 517 ميل (832 كيلومتر) اليوم بحسب تقديرات وكالة حماية البيئة، مع تقليص كبير في سعة مجموعة البطاريات، مما يخفض وزن السيارة وتكلفتها، ويعزز المساحة الداخلية. لقد تحققت هذه الكفاءة الاستثنائية بفضل تقنياتنا التي نعتبرها مقياسًا لأي شركة رائدة في تقنيات السيارات الكهربائية.”

ستقوم لوسيد موتورز بالكشف عن سيارتها السيدان الجديدة، لوسيد آير، في فعالية خاصة عبر الإنترنت بتاريخ 9 سبتمبر المقبل.