فيس بوك حذفت 7 ملايين منشور يحوي معلومات مضللة عن كورونا

تصادفنا يومياً عشرات المنشورات على شبكة فيس بوك وتطبيقاتها المختلفة التي تقدم معلومات غير حقيقية بخصوص الأحداث الراهنة لاسيما كورونا ، وهو ما يدفع فيس بوك لبذل المزيد من الجهود لمحاربتها، وبهذا الصدد قامت الشبكة الاجتماعية بإزالة 7 ملايين منشور على الأقل.

تلك المنشورات المحذوفة كلها سببها تقديم معلومات مضللة حول كورونا لاتستند إلى مصادر موثوقة. كما أضافت تحذير إلى 98 مليون منشور، هذا التحذير يظهر للمستخدم ليخبره أن محتوى المنشور قد يكون غير صحيح.

المنشورات التي يتم التحذير منها تكون نتيجة ثمرة عمل عدة جهات مختصة في التحقق من المنشورات، وهي مرحلة أقل من حذف المنشور بالكامل، لكنه بنفس الوقت لا يمكن تجاهله.

تضمنت المنشورات المحذوفة تلك التي تدعي علاجات غير صحيحة سواء كانت بمواد كيميائية دوائية أو مواد طبيعية. بالإضافة إلى المعلومات التي تعتبرها منظمات الصحة العالمية وغيرها كمعلومات خطيرة.

على سبيل المثال كان قد انتشر في مايو الماضي مقطع فيديو شهير حصد ملايين المشاهدات قبل إزالته، يدعي المقطع أن ارتداء الكمامات الطبية يرفع من معدلات إصابة الأشخاص بالأمراض.

كذلك انتشر مقطع فيديو يدعي أن علاج الملاريا الشهير هيدروكسي كلورين يعالج مرضى كورونا وحصل الفيديو على 20 مليون مشاهدة قبل إزالته.

جاء هذا ضمن تقرير معايير المجتمع الجديد الصادر عن فيس بوك والذي تنشر فيه إحصائيات حول المحتوى المخالف. ولا تضمن فيس بوك عادة تقريرها عدد المنشورات المحذوفة نتيجة المعلومات المضللة، وهذه المرة طبقت معايير أكثر صرامة للتخفيف من ضرر تلك المنشورات.

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