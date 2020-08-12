عدسة جوجل تصبح أكثر فائدة لطلاب الرياضيات والعلوم

لطالما كانت عدسة جوجل “Google Lens” أداة مفيدة للجميع، فعلى سبيل الحصر لا الشمل، مع العدسة تستطيع معرفة الطعام ومكوناته، كذلك التعرف على النباتات والحيوانات، ومؤخرًا أصبحت تدعم القدرة على نسخ النص إلى الحاسوب، والآن تكتسب الأداة بعض الإمكانات الجديدة المفيدة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في الواجبات المنزلية.

حيث بدلاً من البحث عن مسألة حسابية والحصول على إجابة فورية، يمكن للعدسة الآن عرض إرشادات الحل خطوة بخطوة، مع الإشارة أن هذه الميزة أُعلن عنها في مايو الماضي، والآن أصبحت متاحة للجميع، والجديد ارتباط هذه الميزة والقدرات الأخرى بالتطبيق الآخر Socratic من جوجل.

وهنا سيُقدّم تطبيق Socratic نفس التجربة الجديدة التي تقدمها Lens، على الرغم من أن Lens ستكون على الطريقة الأسرع للحصول على المساعدة إذا تم دمجها في تطبيق الكاميرا الافتراضي.

أخيرًا، التحديث متاح حاليًا على صفحة كل تطبيق من على متجر بلاي، وفي حالة عدم وصوله لك، فيمكنك الاستعانة بالتحميل الجانبي APK وذلك لتطبيق عدسة جوجل من هنا ولتطبيق Socratic من هنا.

تحميل تحديث تطبيق عدسة جوجل.

تحمي تحديث تطبيق Socratic .

المصدر:

Google Blog