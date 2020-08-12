سامسونج في تعاون مع ARM وِAMD لتطوير معالج إكسينوس جديد كلياً (تقرير)

كانت شركة سامسونج قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها لن تستمر في تطوير منظومة الكور المخصصة لمعالجات إكسينوس الخاصة بها، حيث تحدث التقارير حينها عن معالجات مخصصة سَتُبنى على معمارية ARM.

في تقرير اليوم من Business Korea جاء الخبر بتعاون بين العملاق الكوري سامسونج وكل من ARM و AMD في رغبة منها للاستيلاء على عرش في تصنيع معالجات الأندرويد العالمي متفوقة على الأمريكية كوالكوم التي طالما ارتبط اسمها بالقوة والهيمنة في سوق رقاقات الهواتف.

وهذا بالطبع أمر لا يخفى عن مستخدمي هواتف سامسونج الراقية الذين يروا في نسخ سنابدراجون أداءً وكفاءة أعلى بالتوافق مع باقي العتاد الداخلي على عكس نسخة الهاتف العاملة بمعالج الشركة إكسنيوس.

وحسب زعم التقرير فإن سامسونج تعمل حالياً مع مصصمة الرقاقات البريطانية على بناء معالج إكسينوس بتصميم ARM Cortex-X الذي يعطي كفاءة وسرعة أعلى بنحو 30% عن نسخ المعالجات المبنية على تصماميم Cortex السابقة مما يعني التوفق أيضاً على معالجات سنابدراجون من كوالكوم.

فيما تخوض الشركة في نفس الوقت عمل دؤوب لتطوير منظومة معالجات رسومية متوافقة مع البنية الجديدة لإكسينوس تضاهي بل وتتغلب على تلك التي تخرجها كوالكوم، حيث تخطط الشركة الكورية لاستخدام وحدة معالجة رسومات مخصصة من AMD لتعمل مع المعالج المحدث والمتوقع إطلاقه في 2021 مع سلسلة هواتف S30. فهل سنشهد معركة جديدة في سوق الرقاقات خلال العام المقبل وخصوصاً بعد خروج هواوي منه عقب إطلاق هاتفها المقبل مايت 40؟

المصدر:

Business Korea